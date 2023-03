Cinema: “Justiça para Emmett Till”, o miúdo negro morto por mandar um piropo a uma mulher branca

Emmett Till vivia com a mãe, Mamie, em Chicago, e estava a passar 15 dias de férias com a família do Mississípi. Não tinha noção plena do ódio racial que lá se vivia — pagou com a vida. A mãe exigiu que o seu corpo fosse expedido para Chicago, onde lhe fez um funeral — da caixão aberto. As imagens do rosto do rapaz horrorosamente mutilado correram céleres pelo jornais, sobretudo da comunidade negra, mas não só, lembrando, à evidência, a situação social no estado do Sul. Milhares de pessoas desfilaram pela câmara ardente, numa manifestação de solidariedade, dor e cólera.

Etapa seguinte do drama: procedimentos judiciais, na comarca onde o crime fora cometido. Mamie vai a Money testemunhar em tribunal. Ela sabe que é ínfima a probabilidade de conseguir justiça. Mas vai. A cena do seu depoimento é um dos grandes momentos dessa zona do filme, território de pura impiedade, infinda capacidade de indignação. Levados a juízo, os assassinos de Emmett seriam absolvidos — por um tribunal presidido por um juiz branco e com um júri integralmente branco.