Cinema: Marco Martins mostra a emigração portuguesa em “Great Yarmouth — Provisional Figures”

Quando o filme abre, estamos ainda longe do seu centro — os portugueses, os “pork and cheese” como dizem os britânicos (pelo menos um britânico, de Great Yarmouth, algures no filme), imigrantes temporários, mão de obra sazonal para tarefas que os britânicos não querem fazer. Quando o filme abre estamos no sapal vizinho à pequena cidade, conduzidos por Bob, talvez vagabundo, talvez ornitólogo, figura imensa, imponente como um totem. Em volta, desolação. E ele sonha com pássaros que o inquirem, os mesmos que volteiam sobre a cidade em harmonias de voo largo.

É através de um pássaro — a entrar, erro de cálculo, dentro de uma casa — que chegamos à protagonista, Tânia, mulher de meia-idade a alvorecer cedo (ainda não é alba, lá fora), há trabalho a fazer, há determinação nos gestos, teimosia, dureza. De mangas arregaçadas, ela avança, contra tudo o que se oponha ao sonho de fazer obras num hotel devoluto do marido e transformá-lo em lugar de lazer para velhinhos. Para tanto, está disposta a fazer o que for preciso, a providenciar “many many many workers”, a “good price”, homens e mulheres aos três e aos quatro por quarto num albergue infeto, “good amenities”, com “sea front”, instalados “comfortably” — palavra lixada de dizer em inglês... — rebanho obreiro para uma ‘fábrica’ onde perus, aos centos, são mortos, depenados, estripados, limpos, embalados e expedidos para os hipermercados do mundo, lugar cheio de sangue, tripas, excrementos, plumagens, trabalho de danados. Ela até está disposta a descartar-se de despojos humanos se lhe atravancarem o negócio.

Perante os empregadores defende os seus compatriotas, trabalham melhor que os ciganos que eles costumam usar, se bem que os ciganos não se queixem das pausas e os portugueses sim. Será porque há sempre alguém mais abaixo na escala humana ou porque os ciganos não falam uma palavra de inglês? E interessa-se por eles, até lhe chamam ‘Mãe’, pelo menos pela frente? No íntimo da alma, Tânia quer acreditar que sim, ainda tem alma. Lá para diante provar-nos-á que talvez: é capaz de afeto, é capaz de perder as ‘savings’ (como ela diz) por uma relação de amor que lhe chega pelos caminhos do medo. Perder tudo, salvo o desespero.