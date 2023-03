Este ano não houve agressão em direto, mas os Óscares estavam preparados: havia uma “equipa de crise” pronta a travar confusões

A agressão de Will Smith a Chris Rock, em direto durante a cerimónia, foi o momento que marcou a edição de 2022 dos Óscares (nem um nem outro compareceram, com Will Smith proibido de aparecer durante dez anos). Este ano, a Academia não quis round 2 e pôs em marcha um plano para evitar desacatos. Em entrevista à revista “Time”, Bill Kramer, responsável pela Academia, revelou que havia uma “equipa de crise” pronta a intervir.

“[Isto] é algo que nunca tivemos antes”, explicou à publicação. A causa foi mesmo a reação intempestiva de Smith face a uma piada de Rock sobre a sua mulher. Para evitar uma repetição do momento, foram colocados vários “planos em andamento”. Foram testados “muitos cenários”, preparados para “qualquer coisa que não possamos antecipar”.

“Devido à agressão no ano passado, abrimos os olhos para as muitas coisas que podem acontecer nos Óscares”, referiu Kramer. “Mas estes planos de crise – as equipas e estruturas de comunicação de crise que temos –, é isto que temos de fazer e muito rapidamente. (…) Esta é a nossa afirmação. E, obviamente, dependendo das especificidades da crise, esperamos que nada aconteça e que nunca precisemos de os usar, mas temos estruturas que podemos [usar]”.

A edição deste ano, no entanto, decorreu sem qualquer conflito transmitido pela televisão para todo o mundo. Foi destaque mas por vitórias para a arte que celebra: em 2023, vários atores receberam o seu primeiro galardão, com especial destaque para nomes como Ke Huy Quan (Melhor Ator Secundário) e Michelle Yeoh (Melhor Atriz), os primeiros asiáticos a receber um Óscar nas suas respetivas categorias.

“Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” também cumpriu um feito impressionante: ao longo dos últimos meses, tornou-se o favorito inesperado e levou sete estatuetas — entre as quais a de Melhor Filme.