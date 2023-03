Cinema: Só “A Voz das Mulheres” pode denunciar os crimes dos homens

É já qualquer coisa que entrou no domínio das certezas: pela manhã, hoje nesta casa, logo mais em outra, mulheres acordam com a certeza de terem sido violadas durante a inconsciência do sono. Foram visitadas por demónios, dizem os anciãos que regem todo o poder na comunidade; ou, então, argumentam tratar-se de delírios. Em todo o caso, nenhuma delas percebe como foi possível não acordarem com a violência dos atos, não raro a deixar fiapos de sangue.

Até que, um dia, apanham um. Não um demónio, nem um fantasma, nem um delírio, um dos homens que, acossado, denuncia outros. Chamada a polícia, são levados para a cidade mais próxima. Os anciãos tomam providências: dizer às mulheres que têm de perdoar aos prevaricadores porque o perdão está nos desígnios de Deus e juntar dinheiro para pagar a fiança e trazer os companheiros de volta. E partem para a cidade. Eis, então, que as mulheres se juntam. Há três hipóteses: perdoar os agressores e nada mudar; ficar e lutar contra o poder dos homens; partir, nesse gesto arriscando a excomunhão.