Cinema: “Creed III” marca a estreia de Michael B. Jordan na realização

Primeiro trabalho de Michael B. Jordan enquanto realizador, o terceiro tomo da saga “Creed” (o primeiro a não contar com a participação de Sylvester Stallone como ator) tem pretensões de complexidade psicanalítica que permitem, pelo menos, distingui-lo dos seus antecessores.

O filme arranca com o relato da aposentação do boxeur homónimo, que, nas sequências iniciais, vai circulando entre o seu ginásio e a luxuosa mansão de LA onde vive com a mulher e a filha. A pacatez do seu quotidiano será sacudida quando o passado lhe bate à porta, na figura de Damian: um amigo de juventude e antiga promessa do boxe que aparece no seu ginásio, depois de ter cumprido uma pena de prisão de 18 anos, por um crime em que — como ficaremos a saber através de uma série de flashbacks — o próprio Creed esteve envolvido.