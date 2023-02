Cinema: “Nostalgia” é uma parábola de um filho pródigo napolitano que regressa a casa depois de 40 anos no Cairo

Mario Martone, que continua a trabalhar igualmente no teatro (vai estrear em março um “Romeu e Julieta” no Scala de Milão), atravessa um período criativo farto, estimulante, sem quebras qualitativas. Dá prazer segui-lo. Em 2021, levou a Veneza “Qui Rido Io”. Acabou de apresentar há dias, em Berlim, o documentário “Laggiù qualcuno mi ama”, sobre Massimo Troisi.

Este “Nostalgia”, pelo seu lado, vem da competição de Cannes do ano passado. E é uma parábola de filho pródigo, um filme digníssimo em que o autor de “A Morte de Um Matemático Napolitano” volta a filmar Nápoles como uma personagem determinante. Mas dê-se crédito justo a um dos melhores atores italianos da sua geração, Pierfrancesco Favino.

O seu Felice Lasco, homem de passado dúbio, napolitano que deixou o lar e à cidade volta após 40 anos no Cairo (para ver a mãe doente), é uma personificação do desenraizamento, homem magoado e com aquela cara de culpado que Favino faz tão bem. E o filme demora-se a trabalhar dramaticamente esta personagem complexa e vulnerável, espelhando a cidade através dele: aqueles becos e vielas, o sabor do dialeto, os olhares de soslaio que vigiam, ou a relação sussurrada, para se ir mais longe, que o poder municipal e o eclesiástico mantêm ainda com o mundo do crime. Felice tem um antagonista que se chama Oreste.

nome torna tudo isto mais operático. É um desavindo amigo de infância que se tornou mafioso de topo na hierarquia da Camorra. Entre eles, há uma espécie de relação de Caim e Abel para resolver. Martone vai misturar estes ingredientes de thriller em potência sem nunca cair nos clichés do género, gerindo a ameaça surda sobre Felice e o modo como ele se entrega ao destino, talvez de tanto estar cansado de fugir dele. Menos boas são as partes em que Felice recorda a juventude nos anos 70 e o filme adota, ou melhor, simula, o formato quadrado da película Super 8mm. “Nostalgia” não precisava deste sublinhado.