Cinema: “Nossa Senhora da Loja do Chinês” revela algo de novo na produção angolana

Há uma casa que chora a dor de uma mãe a quem a filha morreu. Há um homem que agoniza de doença e culpa. Há um rapaz que vagueia pelas ruas do musseque atrás de um cão perdido. Há um comício na decrépita praça de touros da cidade que termina com uma arremetida popular aos restos do festim. Há um homem maravilhado pela imagem reluzente de uma Nossa Senhora que acredita milagrosa, capaz de o tornar poderoso. E há um chinês que olha tudo aquilo de um patamar superior e filosofa, mais do que descreve, a respiração das gentes e dos lugares. Em mandarim.

É precária a ligação entre os vários farrapos de histórias e eventos apresentados pelo filme. Há lógicas de ação/consequência indecifradas. Pairamos sobre uma realidade em vez de caminhar nela. E, todavia, a nossa vontade de investir na descodificação do que vemos não fenece. Esmorece, convenhamos, mas não sucumbe. Mérito da primeira longa-metragem do angolano Ery Claver em nos laçar, no fundo materializando aquilo que ele, algures (entrevista em “Cinegrafias Angolanas”, Ed. Kapulana, São Paulo, 2022), anunciou como objetivo: “Procuro, com os meus filmes recriar (ou imitar) pedaços de vida arbitrários, que me permitam satisfazer o eterno interesse em descobrir todo o simbolismo que o nosso povo carrega.”

É carma das cinematografias de lugares longínquos e culturas remotas a capacidade de nos surpreender com coisas de que sabemos não captar todo o sentido, mas nos envolvem, seduzem, intrigam. O melhor do cinema da África subsariana, da África negra, tem uma carga simbólica, estranha aos nossos olhos. Lembremos os filmes fundadores do senegalês Ousmane Sembène. Fundamental é que a estranheza não se travestize em exotismo. Nesse mortal pecado não cai Ery Claver, como não cai na proximidade naturalista, tu cá tu lá com as personagens. Ao invés, o olhar guarda distâncias, assumida exterioridade àquilo que filma, observa, não participa, tem consciência de si.

Nesse capítulo nenhum vestígio de ingenuidade assoma, é um cinema onde a modernidade das formas tem lugar. A este respeito, atente-se na audiência do comício na Tourada, feita de cabides com roupa pendurada, em vez de pessoas. Teve origem nas contingências da pandemia, mas a solução é significativa. Não admira que o filme haja seduzido os programadores do Festival de Locarno 2022, onde teve estreia mundial em competição e de onde partiu para diversos outros eventos internacionais: Londres, Rio de Janeiro, Ghent, Torino, Amiens... Continua em marcha. E é um cinema que se lembra de outros cinemas (Pedro Costa, Ingmar Bergman, Wong Kar-Wai como tutelas). Vem de África, origem próxima, vem do mundo.

Em concreto: vem da Geração 80. É uma produtora criada em Luanda em 2010. Apresenta como sócios fundadores Jorge Cohen, Tchiloia Lara e Fradique, pessoas com experiências internacionais diversas e capitais próprios. Cohen tem um mestrado em Administração de Empresas pela Universidade Católica, em Lisboa, e outro em Indústrias Culturais e Criativas Globais pela Universidade de Londres; Tchiloia Lara fez um mestrado em Gestão em Pretória; Fradique viveu e estudou cinema nos Estados Unidos. A empresa tem como base publicidade e filmes institucionais, sustentáculo imprescindível para o seu trabalho cultural em cinema, primeiro no campo do documentário e, mais recentemente, abalançando-se à produção de longas-metragens de ficção.

Em Angola, terra madrasta para a produção cinematográfica dada a ausência de políticas oficiais para apoiar o sector, grande parte do pouco cinema que se foi fazendo ao longo dos anos pós-independência teve um cordão umbilical com Portugal, em particular no que se refere a fontes de financiamento, mas também competências técnicas e artísticas. Foi assim que laboraram (e alguns ainda laboram) cineastas como Ruy Duarte de Carvalho, Zézé Gamboa, Orlando Fortunato, Pocas Pascoal, Maria João Ganga, Kiluanje Liberdade e, claro, Jorge António, português de nascimento, mas há muito radicado em Luanda. A Geração 80, não. É autóctone e autónoma. Algo se move na capital de Angola no campo do cinema. Algo de novo, a que vale a pena estar atento, se o luso complexo empresarial da distribuição/exibição nos permitir.