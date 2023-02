Realizador da série “The Last of Us” apresenta o filme “Holy Spider”: Ali Abbasi está a chegar à grande indústria americana

Nasceu e cresceu em Teerão, mas aos 21 anos foi para a Suécia estudar arquitetura e, depois, passou a cursar cinema na Dinamarca. Ficou por lá, a viver e a fazer filmes. “Na Fronteira” firmou-o no plano internacional (ganhou o Un Certain Regard, em Cannes 2018), “Holy Spider” deu-lhe um empurrão suplementar. Um dos realizadores da série “The Last of Us”, sucesso na HBO, Ali Abbasi está a chegar à grande indústria americana, pudera que não se perca.

É um cineasta a bem construir universos obsessivos (“Na Fronteira”, sobre uma guarda fronteiriça que cheira o medo dos que vão entrar no país, é exemplo disso — o filme está disponível na Filmin), “Holy Spider” volta a saber trabalhar uma situação cheia de inquietudes, em registo de thriller social. É um retorno de Abbasi ao seu país natal, por ficção interposta.

Embora filmada na Jordânia, em farsi, a ação decorre no Irão, na cidade santa de Mashhad, e é baseada num caso real, ocorrido em 2000/2001: um vulgar pai de família que matou 16 prostitutas e que, a cada assassínio, telefonava para um jornal indicando onde estava o corpo e reivindicando estar a fazer o trabalho de Deus. Ele seria a mão invisível de Alá, indignado com a corrupção moral das ruas da cidade.

O título do filme é o ‘nome de guerra’ por que o homem ficou conhecido. “Holy Spider” imagina uma jornalista de Teerão (Rahimi, prémio de interpretação em Cannes para Zar Amir-Ebrahimi) enviada à cidade para reportar os eventos e o inquérito em curso, e foca-nos na situa­ção feminina na República Islâmica.

Curiosamente, esse foco tanto revela uma conjuntura social pelos choques de género em vários momentos da narrativa, como nos estremece por mostrar coisas que sabemos impossíveis no censurado cinema iraniano de agora (as cenas de sexo). É estranha — e exaltante — a sensação de estar a ver um filme iraniano a usar estratégias de alusão e de sussurro (imagens de marca que Kiarostami e Makhmalbaf deixaram em nós) e, ao mesmo tempo, explícitos sinais de liberdade.