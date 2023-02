Cinema: os burros e os paradoxos de “EO”, o novo filme de Skolimowski

Não se diria que foi do oito ao oitenta porque Skolimowski é cineasta de ‘muitos oitentas’ e de ‘poucos oitos’, mas durante o último Festival de Cannes, “EO”, este filme com uma onomatopeia no título (um ‘hi-ou’ em inglês que é voz de burro), causou apreciações contraditórias. Aqui as partilho. “EO” segue um burro e as pessoas, algumas boas mas poucas, más são quase todas as outras, que o animal vai encontrando pelo caminho desde que vem ao mundo.

Dir-se-ia que é silenciosa testemunha dos pecados do mundo, este burro errante por quem todos nós vamos torcer, à medida que o humanizamos, outros verão na sua jornada uma Via Crúcis. E é óbvio (embora se tenha a consciência de que muitos espectadores nunca o viram) que tudo isto nos remete — como não? — para “Au hasard Balthazar” (1966), o sublimíssimo filme de Robert Bresson que por cá se chamou “Peregrinação Exemplar”, e ao qual “EO”, sem ser devoto nem bressoniano, presta sentida homenagem.

Skolimowski é um imenso cineasta, é certo que ele sabe que não quer ombrear, muito menos imitar o inimitável cinema de Bresson. E é comovente a história que ainda há dias ele recordou em conversa por videochamada, quando disse que “Au hasard Balthazar” foi o único filme que o fez chorar na vida. Desta relação com a cinefilia, “EO” passa incólume, à medida que o protagonista (Jerzy usou seis burros sardos como atores) vai passando de dono em dono, ora estrela de circo ou a carregar palha no lombo, ora a divertir crianças ou a servir de mascote ocasional de uma claque de futeboleiros fanáticos. No fim da projeção de Cannes, não havia dúvidas: o ‘filme-burro’ era o melhor do festival, para não dizer do ano.

“EO” é um filme fortíssimo. Há uma tensão brutal nos planos. O som é intenso e a sua mistura uma teia de reverberações e estridências, um manancial de experimentação que não fica a dever nada ao muito que se experimenta na imagem. “Encontrei um colaborador extraordinário, Michal Dymek, o diretor de fotografia. Queria fazer coisas extravagantes e planos radicais, ainda não tentados no cinema a nível técnico, e eu encorajei-o, disse-lhe que não queria neste filme um plano sequer que fosse convencional, que preferia o extraordinário, o não ortodoxo, o risco levado ao limite.

Em relação ao som, esta já é a minha terceira colaboração com o compositor polaco Pawel Mykietyn. O seu trabalho para cinema é tão ambicioso como o reportório clássico que lhe deu fama mundial. Pedi-lhe que as suas sinfonias imaginassem o monólogo interior do burro e que o sentissem, na cabeça e no coração. E foi com a mesma preocupação que o som foi em seguida misturado na pós-produção. Dymek e Mykietyn tiveram portanto uma influência decisiva no resultado e no processo de identificação com a personagem principal que eu proponho aos meus espectadores”, contou-nos Jerzy do outro lado da câmara, ao lado do seu cão “Buffon”.

Mas em Cannes do ano passado, o filme ‘pedia’ para ser revisto. Algo não estava bem. Foi revista a sua corrente animista, todos os animais que por este filme passam, não é só o burro, são os sapos, as aranhas, as corujas, os cavalos, as raposas, todos eles a sublinharem uma consciência imemorial, anterior às palavras dos homens, e ao mesmo tempo a nossa crueldade: “EO”, à sua medida, é uma espécie de adeus à humanidade.

E a revisão do filme deitou por terra parte do entusiasmo inicial. É que “EO” é um filme high tech (como já era o anterior de Jerzy, “11 Minutos”) e a tecnologia vira-se em parte contra ele. O efeito da marioneta, à segunda visão, já não é o mesmo porque aquilo que se vê agora são os cordelinhos que a movem. E também aqui a aparição episódica de Isabelle Huppert no filme parece desnecessária. Aconteceu assim. Que esta reserva partilhada, no entanto, não desvie ninguém das salas nem prive olhos e ouvidos deste filme tão especial, indignado, e que dá voz aos que não a têm.