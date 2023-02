Curta-metragem “Ice Merchants” estreia-se a solo nos cinemas portugueses. Realizador voou para Los Angeles

Embora não tenhamos consultado os registos, diríamos que é a primeira vez, na história da distribuição nacional, que uma curta é exibida em sala por si só, sem figurar no programa como simples peça de acompanhamento de uma longa.

A obra que merece a distinção é uma animação a 2D e feita à mão, cujo extenso currículo de condecorações (é primeira produção portuguesa nomeada para os Óscares) levou a sua distribuidora a optar por essa estratégia de promoção.

O que importa é saber se “Ice Merchants”, de João Gonzalez, está à altura do hype que à sua volta se gerou. Ora, basta ver e ouvir os primeiros planos para perceber que esta animação é, na pior das hipóteses, um objeto muito cuidado. E, se chamamos a atenção para o som (essencial, aqui), é porque compete à banda sonora diegética deste filme sem diálogos a tarefa de estabelecer – ainda antes do surgimento da imagem – o tom emocional da narrativa.

De facto, é pelo contraste do som agreste do vento e da madeira a ranger que entramos num filme que tem por centro um espaço frágil: uma casa presa por cabos ao cume de uma montanha nevada, e sob cujo ‘alpendre flutuante’ se suspende, sobre o vazio, um baloiço.

A temperatura inferior a 0° que ali se faz sentir assegura a subsistência das personagens: um pai e um filho que todos os dias se deslocam de paraquedas até à aldeia que espreita sob os seus pés, para nela vender os cubos de gelo que a montanha lhes oferece.

Com a descrição do repetitivo quotidiano deste duo ocupar-se-á inicialmente uma animação que cativa pelo modo como confia à imagem a missão de comentar a precariedade daquele universo, valendo-se de um traço que desafia o naturalismo e de cores quase despigmentadas (que anunciam um espaço à beira do apagamento). É esta confiança no desenho que permite ao filme conter o pathos, sugerindo em vez de dizer, sem ceder à tentação da ênfase. Merece a melhor das sortes.