Cinema: “Ernest e Célestine”, o gesto do desenho puro sem efeitos nem CGI

Esta animação delicada, inteligente e de muito bom gosto no traço dá continuidade às adaptações para cinema do trabalho da pintora, escritora e ilustradora belga Gabrielle Vincent (1928-2000), de seu verdadeiro nome Monique Martin, e que tornou popular, em especial na década de 80, duas personagens em tudo contrárias mas que são igualmente os melhores amigos um do outro, o enorme urso Ernest, que tem um coração de ouro e talento invulgar para a música, e o minúsculo ratinho Célestine, que é de uma coragem inversamente proporcional ao seu tamanho.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.