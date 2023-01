Um guia para os nomeados dos Óscares: os trailers, as histórias e quando os pode ver

MELHOR FILME

A categoria de melhor filme, que detém a lista maior, conta com os habituais dez nomeados.

A Oeste Nada de Novo

De Edward Berger

Disponível na Netflix, em streaming

Avatar: O Caminho da Água

De James Cameron

Em exibição nos cinemas

Os Espíritos de Inisherin

De Martin McDonagh

Esta comédia dramática remonta aos anos 20 e leva até à costa ocidental da Irlanda a história de dois velhos amigos, que já não o são mais. Porquê? Um deles decidiu assim, inesperadamente. Numa pronúncia vincada e assertiva, parece não haver como reparar esta amizade à medida que o enredo transporta por entre várias tentativas exaustas.

Nos cinemas a 2 de fevereiro

Elvis

De Baz Luhrmann

Inspirado na vida do irreverente ícone da música rock, esta cinebiografia acompanha a Elvis Presley desde os primeiros anos de carreira, até ao estrelato alavancado pela sua relação com o empresário "Coronel" Tom Parker.

Disponível na HBO Max Portugal

Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo

De Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Evelyn Quan Wang poderia ser uma mulher banal, preocupada com os seus impostos, mas torna-se na heroína inesperada de que esta ficção científica precisa. Com os seus novos poderes, acaba por ser ela a combater contra os perigos de uma realidade rompida pelo interdimensional.

Os Fabelmans

De Steven Spielberg

Em exibição nos cinemas

Tár

De Todd Field

Quem foi a personalidade ligada ao mundo da música que ganhou um Grammy, um Óscar, um Tony e um Emmy? Este filme tem a resposta: Lydia Tár. É compositora, mas é, sobretudo, conhecida como maestrina. Os espaços de intimidade e os de esfera pública, a teia humana em redor, feita de amor, lealdade, tráfico de influências, competição, antagonismo e todas essas coisas misturadas, os silêncios interiores e o ribombar da música, a quietude e a turbulência, a paleta de cores das imagens quase sempre cálidas ou de uma neutralidade refinada, a meticulosidade dramatúrgica... tudo foi matéria de avisado rigor nesta produção.

Nos cinemas a 9 de fevereiro

Top Gun: Maverick

De Joseph Kosinski

Disponível na Netflix, em streaming

Triângulo da Tristeza

De Ruben Ostlund

Em exibição nos cinemas

A Voz das Mulheres

De Sarah Polley

Baseado no best-seller com o mesmo nome, este drama inspira-se em eventos reais que ocorreram na Colónia de Manitoba, Bolívia. A história é de superação, contada através da vida de uma jovem que, como tantas outras, era vítima de abusos sexuais. Uma revelação chocante inicia o enredo: além de controlarem a sua vida e a sua fé, os homens da comunidade usavam drogas anestésicas para violar as mulheres, resultando muitas vezes em gravidez.

Nos cinemas a 9 de março

MELHOR REALIZAÇÃO

Na categoria de melhor realização, repetem-se os títulos:

Martin McDonagh , “Os Espíritos de Inisherin”

, “Os Espíritos de Inisherin” Daniel Kwan e Daniel Scheinert , “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”

, “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo” Todd Field , “Tár”

, “Tár” Steven Spielberg , “Os Fabelmans”

, “Os Fabelmans” Ruben Östlund, “Triângulo da Tristeza”

MELHOR ATOR

Nomeados para melhor ator, estão os protagonistas dos já nomeados “Elvis”, com Austin Butler, e “Os Espíritos de Inisherin” com Colin Farrell. A eles juntam-se ainda os atores Bill Nighy, de “Living”, Brendan Fraser, de “A Baleia” e Paul Mescal, de “Aftersun”.

MELHOR ATRIZ

Entre as nomeadas para melhor atriz estão Cate Blanchett, pela sua interpretação em “Tár”, Ana de Armas, de “Blonde”, Andrea Riseborough, que entrou em “To Leslie”, Michelle Yeoh protagonista no filme “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”, e Michelle Williams, “Os Fabelmans”.

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Os nomes na lista para melhor ator secundário estão Brian Tyree Henry, que integra o elenco de “Causeway”, Judd Hirsch, representando mais uma nomeação para "Os Fabelmans”, Barry Keoghan, e Brendan Gleeson, ambos do também repetente “Os Espíritos de Inisherin”, e Ke Huy Quan, que aparece em “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”.

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Já nomeadas para melhor atriz estão Angela Bassett, do universo da Marvel “Black Panther: Wakanda Para Sempre”, Hong Chau, pela sua representação em “A Baleia”, Kerry Condon parte do elenco “Os Espíritos de Inisherin”, Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis que contracenam em “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo”.

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL

Para melhor argumento original, os títulos já são conhecidos:

“Os Espíritos de Inisherin” , Martin McDonagh

, Martin McDonagh “Tudo em Todo o Lado Ao Mesmo Tempo” , Daniel Kwan, Daniel Scheinert

, Daniel Kwan, Daniel Scheinert “Os Fabelmans” , Tony Kushner, Steven Spielberg

, Tony Kushner, Steven Spielberg “Tár” , Todd Field

, Todd Field “Triângulo da Tristeza”, Ruben Östlund

MELHOR FILME INTERNACIONAL

A Oeste Nada de Novo (Alemanha)

De Erich Maria Remarque



Argentina, 1985 (Argentina)

De Santiago Mitre

Close (Bélgica)

De Vicky Jewson

EO (Polónia)

De Jerzy Skolimowski

The Quiet Girl (Irlanda)

De Colm Bairéad

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

Pinóquio

De Guillermo del Toro

Disponível na Netflix, em streaming

Marcel the Shell with Shoes On

De Dean Fleischer Camp

Mais uma comédia dramática, agora em animação, retrata a história de uma pequena concha que, com a sua avó, procura reencontrar a família há muito perdida depois de uma tragédia.

Disponível na Prime Video, em streaming

Gato das Botas: O Último Desejo

De Joel Crawford

O Gato de Botas volta para restaurar as suas nove vidas - já só lhe restam oito. A personagem que conquistou o grande ecrã em Shrek parte para mais uma aventura a solo.

Em exibição nos cinemas

The Sea Beast

De Chris Williams

A vontade de Maisie para encontrar novas aventuras, leva-a a uma viagem épica que se inicia depois de decidir esconder-se, sozinha, num navio pertencente a um lendário caçador de monstros marinhos.

Turning Red

De Domee Shi

Uma jovem adolescente de 13 anos, sempre que fica nervosa transforma-se num panda vermelho gigante.

Disponível na Disney+, em streaming

MELHOR DOCUMENTÁRIO

All That Breathes

De Shaunak Sen

Disponível na HBO Max Portugal

Toda a Beleza e Carnificina

De Laura Poitras

A House Made of Splinters

De Simon Lereng Wilmont

Fire of Love

De Sara Dosa

Disponível na Disney+, em streaming

Navalny

De Daniel Roher

Disponível na HBO Max Portugal