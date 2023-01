Cinema: O que chega às salas? Descubra as propostas do Expresso

M3GAN

De Gerard Johnstone

Uma divertida comédia de terror sobre a saturação tecnológica da sociedade contemporânea, protagonizada por uma boneca loira de um metro e vinte. Tudo começa com a remissão do espectador a um lugar comum: a cena da orfandade traumática. Fala-se, no caso, de Cady (McGraw): uma rapariga de oito anos que, logo na primeira sequência, perde os pais num acidente de viação. Quem, um pouco a contragosto, assumirá a custódia de Cady será a sua tia Gemma (Williams), uma engenheira robótica na casa dos trinta e cinco que vive obcecada com o seu trabalho numa empresa de brinquedos e, em especial, com a sua mais recente criação — uma boneca com um metro e vinte de altura e dotada de inteligência artificial (a M3gan do título) que, graças à sua capacidade de aprendizagem, poderá vir a revolucionar a indústria dos brinquedos.

A Noiva

De Sérgio Tréfaut

Após incursões pelo Egito, pela memória de Treblinka e pelo Brasil, Tréfaut devolve-nos agora ao Iraque pós-Daesh, para seguir o trajeto da noiva do título. Fala-se de Bárbara: uma rapariga luso-francesa de 20 anos que, logo numa das primeiras sequências, assiste ao fuzilamento do marido — um operacional do Daesh que, segundo a versão da história que a protagonista nos vai elipticamente contando (os diálogos escasseiam), se limitou a servir como cozinheiro na organização jihadista.

Um homem chamado Otto

De Marc Forster

Tom Hanks abraça o papel de Otto, um viúvo que se recusa a mudar uma vírgula à sua forma de viver. O problema é que a sua forma de viver inclui o bairro em que habita, que deve manter-se segundo os preceitos há muito definidos. A amizade com os novos vizinhos pode trazer mudanças.

Missão de Resgate

De Jean-François Richet

Com o seu avião danificado por uma tempestade, Brodie Torrance (Gerard Butler) vê-se obrigado a aterrá-lo — mas o que podia ser salvação rapidamente se transforma em perigo. A zona é de guerra e não faltam milícias a operar no terreno, com um objetivo comum: tomar o aparelho e fazer reféns os seus passageiros.

O Colibri

De Francesca Archibugi

O romance homónimo de Sandro Veronesi (ed. Quetzal Editores) ganha uma versão cinematográfica, com Pierfrancesco Favino no papel de Marco Carrera. É ele a personagem principal deste drama sobre a vida de um homem, desde os anos 70, que teve tempo para todos os amores e desamores.

Frágil

De Pedro Henrique

Esta comédia dramática à portuguesa reúne um grupo de amigos que tenta puxar um dos membros - Miguel - da opressão solitária que é o “clube”. Miguel não ouve, quer divertir-se e, para ele, é lá que está a diversão.