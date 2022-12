Morreu Graça Lobo, a primeira Coordenadora do Plano Nacional de Cinema

Maria da Graça Silva Lobo morreu esta sexta-feira, confirmou a Direção Regional de Cultura do Algarve. Nasceu em Lisboa, embora tenha vivido em Faro grande parte da sua vida. Licenciou-se em História, mas prosseguiu os estudos num Mestrado em Gestão Cultural, com uma tese sobre Formação de Públicos para o Cinema.

Durante a sua vida profissional continuou dedicada a esta área, tornando-se a primeira Coordenadora do Plano Nacional de Cinema. Entre 1997 e 1998 cocriou e coordenou o Programa JCE - Juventude/Cinema/Escola, um projeto que, segundo a nota de pesar emitida pela Direção Regional de Educação do Algarve, nunca abandonou e está ainda em vigor em muitas escolas.

“O reconhecimento do seu valor, a nível nacional, chegou quando se criou um ano piloto do Plano Nacional de Cinema (iniciativa das áreas governativas da Cultura e da Educação, para promover a literacia para o cinema junto do público escolar) do qual Graça Lobo fez parte, tendo continuado no Grupo de Projeto para o Plano Nacional de Cinema, como uma das representantes do Ministério da Educação e Ciência”, pode ler-se na nota.

Graça Lobo chegou ainda a lecionar Cinema na Universidade do Algarve, entre 1994 e 2001. Pelo meio, foi vice-presidente do Cineclube de Faro (CCF) e membro da Comissão de Formação do CCF, sendo vice-presidente da Assembleia Geral até ao fim da vida. Mais recentemente, em 2019, integrou os Serviços Educativos da Direção Regional de Cultura do Algarve, para implementar o programa HArPA: Histórias, Arte e Património do Algarve.