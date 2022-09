“A Conferência” está nos cinemas. A história da “solução final” transformou-se em filme

A 20 de janeiro de 1942 — e a pedido do diretor do Gabinete Central de Segurança do Terceiro Reich (Reinhard Heydrich) —, 15 altos dirigentes do governo nazi e das SS reuniram-se numa mansão situada nas margens do lago Wannsee, nos arredores de Berlim. O objetivo da reunião? Apresentar e debater os procedimentos a adotar na implementação da dita “solução final”, que haveria de resultar na deportação e no extermínio em massa dos judeus que, à época, se encontravam na Alemanha ou nos territórios europeus por ela controlados.

