“Alma Viva” é o candidato português aos Óscares. Cristèle Alves Meira conquista a Academia ao primeiro filme

“Alma Viva”, de Cristèle Alves Meira, será o candidato português à categoria de Melhor Filme Internacional, na 95ª edição dos Prémios da Academia Americana de Cinema. A primeira longa-metragem da realizadora foi a mais votada numa lista onde também figuravam “Lobo e Cão”, “Mal Viver”, “Restos do Vento” e “Salgueiro Maia – O Implicado”. A escolha dos membros da Academia Portuguesa de Cinema (APC) foi feita entre 1 e 18 de setembro.

Filmado no norte de Portugal, na região de Vimioso, de onde a família de Cristèle Alves Meira é originária, “Alma Viva” conta a história de Salomé, uma menina filha de emigrantes portugueses em França que vem todos os anos passar as férias de verão com a sua avó - com a qual tem uma forte ligação afetiva e espiritual. O filme retrata a emigração portuguesa, as famílias que se separam e as complexas diferenças económicas e sociais que daí advêm.

Com co-produção entre a Midas Filmes, a francesa Fluxus Films e a belga Entre Chien et Loup, e com o apoio do Fundo Eurimages, e em Portugal com apoio do ICA, da RTP e do Fundo do Turismo, o filme tem direção de fotografia de Rui Poças e conta com a participação de Lua Michel, Jacqueline Corado, Ana Padrão, Ester Catalão, Duarte Pina e Nuno Gil, tendo sido integralmente filmado em Portugal com uma equipa de produção maioritariamente portuguesa.

“Alma Viva” teve a sua estreia mundial na Competição da Semana da Crítica do Festival de Cannes em 2022 e tem a estreia nacional marcada para dia 3 de novembro. A 95ª edição dos Óscares acontece no dia 12 de março de 2023 em Los Angeles, nos Estados Unidos da América.