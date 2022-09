No palco, em estúdio e no cinema. “Moonage Daydream”, de Brett Morgen, é David Bowie total

Brett Morgen teve tudo o que quis. Agora que a aventura de “Moonage Daydream” está concluída (ele chamou-lhe uma “odisseia cinematográfica”...), pode muito bem considerar-se um privilegiado. Pouco tempo depois da morte de Bowie, em janeiro de 2016, os herdeiros deixaram à disposição do cineasta californiano uma mina de ouro de arquivos inéditos, acesso único a milhares de horas de gravações privadas, home movies, blocos de apontamentos, desenhos e até pinturas que ninguém fora da esfera familiar do fabuloso artista conseguira ver até então.

Não contente com a porta da caverna de Ali Babá aberta a título excecional, fiel a um modus operandi que já utilizara no filme sobre o líder dos Nirvana em “Cobain: Montage of Heck” (2015), Morgen continuou a acumular documentos do autor de ‘Life on Mars?’ das prateleiras das televisões britânica e americana à neozelandesa. Há concertos filmados — alguns bem célebres, como os que D.A. Pennebaker filmou entre 1972 e 1973 ao longo da tournée de “Ziggy Stardust” — desabafos de bastidores, participações em talk-shows (o inevitável Dick Cavett) com oscilações de humor sempre imprevisíveis da parte de Bowie, homem de mil segredos e mil caras, tanto que lhe chamaram “camaleão do rock”, mas sempre sincero com a persona que em determinado momento e em determinado lugar encarnava, e com uma simplicidade desarmante, ciente da idolatria que o rodeava e da sua potência no espaço público.

Morgen passou cinco anos nisto, a testar uma montagem de tudo o que lhe chegou às mãos, até chegar a esta versão de 140 minutos. Deu a Bowie a palavra e não filmou um fotograma que fosse, deixando que os arquivos trouxessem o que o cineasta achou neles de revelador. Na banda som, abusou do copy-paste e manipulou muito mais do que na imagem, trabalhando em off com um magma de dezenas de entrevistas de Bowie que, quase sempre deslocadas do seu real contexto, são uma manta de retalhos a tender, nos melhores casos, para o aforismo.

“Moonage Daydream” deseja tanto afastar-se do cânone do documentário musical com princípio, meio, fim e oráculos explicativos à mistura, deseja tanto afastar-se dos cronogramas essenciais de uma carreira com décadas e que percorreu os quatro cantos do mundo, o filme muda tanto de tom e de temperatura de cor à medida que Bowie vai mudando de figurino (os vermelhos-quentes da fase Ziggy; os azuis-frios da etapa berlinense do final dos anos 70...), que o filme corre risco sério de perder-se no seu cadafalso teórico, numa tumba pós-moderna de cauções e citações que vão tanto do Bowie músico e autor-compositor à literatura e sobretudo à pintura, que Bowie amava acima de tudo.

Há outra crosta cultural (e não é pequena) a adicionar-se ao caos que Morgen seguramente julgou necessário para se aproximar de Bowie: o cinema. Nenhuma outra rock star de dimensão galáctica comparável esteve tão presente no cinema do último quarto do século passado como Bowie. A experiência começa a sério com o belíssimo “The Man Who Fell to Earth”, em que Nicolas Roeg aproveita a ‘dimensão marciana’ lançada poucos anos antes por “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” (o filme colhe o seu título de uma das canções deste álbum magnífico e seminal).

Mas Bowie está também em “Christiane F.” e em “Baal”, de Alan Clarke, tem um estupendo papel no vampírico “The Hunger”, de Tony Scott, ao lado de Catherine Deneuve, e outro mais saliente ainda, em “Merry Christmas, Mr. Lawrence”, de Ôshima. Aparece como Pôncio Pilatos na ‘tentação’ de Scorsese, passa por “Twin Peaks”, de Lynch, faz de Andy Warhol no “Basquiat”, de Julian Schnabel. E também na Broadway deixa marca no arranque dos anos 80 quando dá corpo a Joseph “John” Merrick em “The Elephant Man” — e a peça leva ao lado de lá do Atlântico o triunfo retumbante que trazia de Londres.

Ora, “Moonage Daydream” vai visitar sumariamente todas estas etapas e atira-as para o mesmo caldeirão, partindo da ideia (errada) de que a audiência vai estar familiarizada com aquelas. E se Bowie foi uma máquina rock perfeita, a seu modo um óvni que transformou a sua passagem pela música em experiências artísticas inéditas, o filme, talvez sem disso se dar conta, vai ficando saturado. E a gente chateia-se.

Mestre da fuga

Há uma coisa muito engraçada de se notar em “Moonage Daydream”: o modo como Bowie, entre a máxima elegância e o mais refinado cinismo, sabia ‘escapar-se’ das entrevistas, de todas elas sem exceção, subvertendo as perguntas mais pessoais com respostas evasivas que invariavelmente frustravam os seus entrevistadores. Foi sempre performer, um corpo forasteiro em cada aparição pública. Quando ele misturou o teatro kabuki, a mímica e o underground nova-iorquino para, como às tantas se diz no filme, “assumir a responsabilidade de criar o século XXI em 1971” ninguém estava à espera da personagem de Ziggy (“agora já ninguém tem medo de se vestir assim”, contava uma fã). Mas Bowie vai desembaraçar-se de Ziggy com a mesma facilidade com que o criou, quando passa de rompante, por exemplo, para uma fase “Diamond Dogs” muito mais influenciada por thrillers à moda de Al Capone. Tinha um timing perfeito, dominava-o com um instinto puro.

Mais do que uma vez nos perguntamos neste filme: onde está, realmente, David Bowie? Onde está ele, das vagas alusões à infância, das memórias do meio-irmão que um dia lhe passou “On The Road”, de Kerouac, livro que lhe vai mudar à vida, até à estrela da morte do seu 26º e derradeiro álbum de estúdio, “Blackstar”? Onde está ele, na intimidade, despido das suas máscaras? “Moonage Daydream” não tem resposta para estas perguntas. Bowie escapa ao filme outra vez e escapa-se também entre os nossos dedos sem que o consigamos apanhar. Por isso é “Moonage Daydream”, muito mais do que qualquer outra coisa, um filme in the mood for..., construído por rumores, vislumbres, fragmentos, à procura de um pulso, de um coração a bater.

Neste sentido, é um filme frustrante, perdido no grande ecrã IMAX que o vai mostrar ao público. Afinal, há mais Bowie na ficção “Velvet Goldmine”, de Todd Haynes, ou nos pequenos vídeos do produtor Tony Visconti que se encontram no YouTube, do que nesta “odisseia” (para voltar ao termo de Brett Morgen) que apostou tudo na desordem voluntária de fontes, excertos, datas... Bowie conta às tantas que precisava de entrar em águas profundas até os pés deixarem de tocar o solo. “Moonage Daydream” leva a metáfora à letra, é um filme que perde o pé, uma experiência a ver por nossa própria conta e risco.