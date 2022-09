No regresso, Dario Argento traz “Óculos Escuros”: é crer para ver

“Óculos Escuros” tem um arranque na senda dos prólogos sugestivos que sempre deram um toque especial ao cinema de Dario Argento. É aquele eclipse que corta a luz de uma Roma soalheira e obriga Diana (Ilenia Pastorelli) a sacar do bolso os óculos do título, enquanto os sintetizadores de Arnaud Rebotini abrem o clima e fazem das suas. Nisto, já o sangue está a jorrar às golfadas e ainda nem sabemos que Diana ganha a vida como call girl.

Já se viu, porém, o que aconteceu a outra colega de métier à saída de um hotel de luxo da Via Veneto, foi estrangulada a desgraçada com uma corda de violoncelo, que isto do giallo e da música sempre estiveram bem um para a outra. E depois vem o acidente, com um serial killer em carrinha branca ameaçadora como o camião do “Duel” de Spielberg, dois automóveis desfeitos e outros tantos cadáveres.