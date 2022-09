No cinema: da lama para a luz, ela é “A Rapariga Selvagem”

Houve um tempo em que ela tinha uma família. Viviam num sapal da Carolina do Norte, Kya, o pai, a mãe e vários irmãos — e houve um tempo em que o mundo parecia feliz. Mas a rudeza, o alcoolismo e a violência do pai fizeram desmoronar tudo. Primeiro, a mãe foi-se embora. Depois, um após outro, fugiram os irmãos. Por fim, ainda Kya era uma criança, o pai desapareceu. De maneira que ela teve de aprender a sobreviver, descalça, sozinha e abandonada, até se tornar aquela rapariga doce e voluntariosa que ocupa a maior parte deste filme, uma mulher jovem que só fugidiamente vai até à povoação mais próxima, comerciar mexilhões, adquirir víveres, gasolina, utensílios. Para a maioria, ela nem nome tem, viram-na crescer, suja e esquiva, com roupas estranhas, comportamento de bicho do mato, chamam-lhe ‘a rapariga do sapal’ e é uma espécie de desqualificada na escala social.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.