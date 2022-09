O bom génio de George Miller: “Os grandes problemas da vida estão encapsulados nesta história”

Para o autor da saga “Mad Max” e do seu anunciado desenvolvimento (“Furiosa”, uma prequela de “Fury Road”, com data de estreia prevista para 2024), “Três Mil Anos de Desejo”, em toda a sua estranheza, é quase uma peça de câmara, projeto singular e sem espalhafato, muito pessoal, a milhas de distância do que geralmente a audiência entende por blockbuster. O cineasta australiano leu há mais de 20 anos “The Djinn in the Nightingale’s Eye”, da britânica A. S. Byatt (Antonia Susan Drabble), um conto fantástico. E nunca mais o esqueceu.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler