“Marx Pode Esperar”, disse Camillo pouco antes de se suicidar. E dessa dor resultou um filme, agora nas salas portuguesas

Já se sabia que o cinema de ficção de Marco Bellocchio foi atravessado, desde “I Pugni in Tasca”, por uma multiplicidade de elementos autobiográficos e familiares. O novo documentário do cineasta é o trabalho que, desse ponto de vista, põe o dedo na ferida, propondo-se desenterrar um dos grandes traumas que marcou (e continua a marcar) a história familiar dos Bellocchios: o suicídio, em 1968, de Camillo — o irmão gémeo de Marco que, à época, tinha 29 anos.

O seu nome é referido en passant logo na primeira sequência, que retrata um almoço dos Bellocchios onde Marco surge ladeado pelos seus velhos irmãos e irmãs, pelos seus filhos, sobrinhos e sobrinhos-netos. Essa alusão ao morto constitui o motor de arranque de um filme que, daí em diante, tentará retraçar a biografia de Camillo (um rapaz tão sardónico como melancólico que, nunca tendo chegado a encontrar a sua vocação, se deixou esmagar pelo sucesso do seu irmão gémeo), circulando para isso entre imagens de arquivo e entrevistas com a família. Daqui nasce uma espécie de sessão de psicoterapia familiar, que contrasta versões por vezes irreconciliáveis dos mesmos factos, ou melhor: as diferentes narrativas que — devorados pelos seus sentimentos de culpa — os irmãos e as irmãs de Camillo foram construindo ao longo dos anos, para sublimar o trauma (há quem ainda insista que ele se enforcou por acidente). Desse processo de confronto com o recalcado não se isenta o próprio cineasta que — além de pontuar este doc com excertos dos seus filmes de ficção que evocam o suicídio de Camillo e o seu contexto familiar — se coloca aqui em frente da câmara, em registo de autoanálise, questionar o seu papel na tragédia. E, em particular: o modo como o seu sucesso o tornou insensível à depressão do irmão (que, pouco antes do seu suicídio, quando Marco documentava os movimentos de contestação estudantil que então grassaram em Itália, lhe terá dito a frase que serve de título ao filme). Já se sabia, sim, mas não tão bem.