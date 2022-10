John Cassavetes chama outra vez por nós: nove filmes do “moderno antes dos modernos”

Quando o cinema de John Cassavetes (1929-1989) apareceu, com “Sombras”, na segunda metade da década de 50, quando o então ator de Don Siegel e Martin Ritt decidiu (e o impulso veio de um acaso) que queria realizar filmes e que valia a pena correr o risco de romper o domínio do método do Actor’s Studio de Kazan, Strasberg e companhia, ainda tão em voga, a audiência da época — assim como tantas outras que depois vieram — não soube o que fazer com os seus filmes. Nesta aventura de cineasta debutante, Cassavetes não se podia dar conta de que estava a ser ‘moderno antes dos modernos’, e a crítica, mesmo a que o defendeu, também tardou a dar-lhe resposta adequada.

A Nouvelle Vague, sua contemporânea, mal havia arrancado do lado de cá do Atlântico, já ele estava (na obra de estreia) a improvisar emoções e diálogos previamente ensaiados com atores semiprofissio­nais e mesmo amadores, a filmar na rua, com som direto (raríssimo neste tempo), 16 mm granuloso, montagem sincopada, em ambientes jazzy da noite de Nova Iorque e num sistema de produção ‘caseira’, feito de amigos, que ele manteria até ao fim da sua trajetória e que lhe permitiu garantir a liberdade artística — por isso lhe deram o epíteto de “pai do cinema independente”. Foi chavão que Cassavetes teve de carregar como cruz às costas até à morte, prematura, de cirrose: bebia de mais.