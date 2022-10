Cinquenta anos após o suicídio do irmão gémeo, Marco Bellocchio junta a família

A 16 de dezembro de 2018, Marco Bellocchio organizou um jantar de família na terra natal, Piacenza. Presentes os cinco sobreviventes de oito irmãos. Faltam o primogénito, Paolo, o que nasceu com distúrbios mentais, o que gritava desesperadamente assombrando a casa de uivos, Tonino, que morreu prematuramente e, sobretudo, Camillo, gémeo de Marco, o benjamim, o suicida de 1968.

É ele o verdadeiro vórtice para onde tendem todos os olhares deste particularíssimo documentário protagonizado pela família Bellocchio, produzido a 50 anos de distância do dia em que Camillo foi encontrado pela própria mãe, já rígido, horas depois de se ter enforcado. No filme, a descrição da descoberta é particularmente forte (a mãe que se desnuda face ao horror do filho morto e se coloca em posição de crucificada, a irmã surda-muda que trepa para cortar a corda), o dia seguinte ao Natal de 1968 ficou assinalado a ferro e fogo.