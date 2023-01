Ministro da Cultura visita quatro projetos culturais inclusivos no Porto e em Esposende

Em comunicado, o Ministério da Cultura refere que o objetivo deste percurso é "conhecer e dar voz às ações, aspirações e dinâmicas que constituem a realidade cultural portuguesa". No Porto e em Esposende, Pedro Adão vai visitar quatro estruturas que trabalham diversos domínios artísticos, do teatro à fotografia, passando pelas artes visuais e circenses.

"Este percurso incide de novo sobre projetos que abraçam a causa da inclusão, contribuindo para o enriquecimento do nosso panorama cultural e artístico, ao mesmo tempo que transformam vidas afetadas por obstáculos de natureza diversa, originados em situações específicas de doença, condição física ou contexto social", acrescenta o comunicado.

O ROTEIRO

O primeiro ponto de paragem é a Junta de Freguesia do Bonfim, no Porto, onde se inteirará do projeto "Do Lado de Fora", com direção artística do ator e encenador Rui Spranger. Trata-se de um grupo teatral criado por pessoas sem-abrigo, numa parceria entre a Apuro - Associação Cultural e Filantrópica e a Junta de Freguesia do Bonfim. O seu objetivo é proporcionar a integração de pessoas em situação de sem-abrigo ou exclusão social.

Também no Porto, o ministro visitará o projeto "INCukTurar-te: Incluir pela Cultura", promovido pelo Clube Fenianos Portuenses, vocacionado para a integração de grupos em risco de marginalização social. Trata-se de uma parceria com o Teatro Experimental do Porto (TEP) e várias instituições de solidariedade social.

"Q-CIRCO" é nome da terceira iniciativa que o governante visitará no concelho do Porto, mais concretamente no Centro Educativo Santo António, promovida pela Companhia Erva Daninha. Este projeto propõe-se contribuir para a inserção profissional de 40 jovens em situação NEET (que não estudam, não trabalham, não estão em formação), utilizando as artes circenses como ferramenta de desenvolvimento pessoal e social.

Na quinta-feira, em Esposende, o projeto em destaque será "Por um Galho", desenvolvido pelo Grupo de Ação de Solidariedade Social de Antas. Em causa, um projeto que trabalha a inclusão e a valorização de população sénior vulnerável, através do seu envolvimento na conceção, execução e exposição de instalações artísticas efémeras baseadas na natureza e construídas com materiais naturais.

ana baiao

"A criação artística tem um enorme potencial para derrubar barreiras, sendo aliás essa uma das suas características: barreiras sociais, económicas, geográficas, a par de barreiras individuais, que têm a ver com a doença, ou com a condição física", afirma Pedro Adão e Silva, a propósito do tema deste novo percurso, citado pelo comunicado.

A iniciativa "Cultura que somos" começou a 20 de setembro no distrito de Lisboa, dedicada à Cultura Urbana. Em outubro, o mesmo tema levou o ministro da Cultura a quatro concelhos do norte do país: Famalicão, Braga, Barcelos e Guimarães.

A Inclusão, que é o segundo tema em foco nestes percursos, teve uma primeira edição a 22 de novembro, em Lisboa, Leiria e Coimbra. Pensados numa lógica de cobertura territorial, os Percursos do Ministério da Cultura organizam-se com base temática e o seu objetivo é fomentar a proximidade e o diálogo, no terreno, com pessoas e entidades ativas no contexto da cultura e das artes.

Os próximos Percursos incidirão sobre os temas desenvolvimento local, comunicação social regional e local, arte contemporânea em rede, indústrias criativas e cineclubes.