23 propostas culturais da semana para começar 2023 a cumprir com as resoluções de ano novo: ler mais, sair mais, ver mais

Livros

A Flor e o Peixe

Afonso Cruz

Companhia das Letras, 2022, 80 págs., €15,50

O autor, na imagem acima, escreve e ilustra esta fábula, inspirada em dois contos de José Saramago, em 80 páginas de puro maravilhamento. Ao mesmo tempo é lançado o oitavo volume da “Enciclopédia da Estória Universal”, dedicada, desta vez, aos ‘Deuses e afins’, percorrendo o divino e a ideia de eternidade.

A Matemática e a sua História

John Stillwell

Imprensa da Universidade de Lisboa, 2022, trad. de Jorge Nuno Silva, 779 págs., €29,90

O matemático e professor australiano da Universidade de São Francisco desenha cronologicamente a história desta disciplina que subjaz toda a atividade humana, dos inícios até ao presente.

Anotação do Mal

Jaime Rocha

Relógio D’Água, 2022, 104 págs., €15

Dois homens, um a ensaiar o próprio suicídio, outro a relatar as catástrofes quotidianas, num livro originalmente escrito em 2007. Começa assim: “PAISAGEM. O tempo não se nota nos traços da rua. Os passos ecoam para todo o lado de dentro, é esse o segredo do seu corpo.”

nuno abreu

Guia de um Perplexo em Portugal

Alberto Manguel

Tinta-da-China, 2022, 176 págs., €18,90

São os primeiros ensaios do autor argentino-canadiano escritos em Portugal. Apesar de falar (também) do país, a reflexão vai de fora para dentro. “Sei exatamente quando me tornei velho. Foi por volta do dia 15 de novembro de 1999, oito meses depois de fazer 51 anos.”

Portugal na História

João Paulo Oliveira e Costa

Temas e Debates, 2022, 640 págs., €24,90

Com o subtítulo “Uma Identidade”, o historiador disseca os acontecimentos graças aos quais uma população reduzida, habitante de um pequeno território, sobrevive autonomamente há 900 anos, tendo produzido uma das línguas mais faladas do mundo. Mais do que um livro de História, é um ensaio geoestratégico do lugar de Portugal no mundo.

Obra Poética

José Afonso

Relógio D’Água, 2022, 400 págs., €22

Diz Jorge Abegão, autor do prefácio: “(...) como se a ordem cronológica dos poemas desse um sentido inverso ao destino, o seu primeiro poema, ‘Pela Quietude das Tuas Mãos Unidas’, é uma profunda reflexão sobre a tristeza e o mistério da morte, e o último, ‘Alegria da Criação’, é uma reflexão sobre a vida e a alegria da criação.”

Cinema

Adeus Felicidade

De Ken Scott

François Arnaud, no papel de Nicolas, e Julie LeBreton, como Liliane, (na imagem), foram dois dos atores escolhidos por Ken Scott para um drama familiar centrado em quatro irmãos desavindos que se juntam numa casa de verão para recordarem o pai falecido. Uma oportunidade para evocarem os melhores tempos e limparem os traumas passados.

O Incrível Maurice

De Toby Genkel

Hugh Laurie, o eterno “Dr. House” da série de televisão, dá voz ao sábio gato de rua que empresta o seu nome ao mais recente filme de animação — já garantido na seleção do Festival Sundance 2023 e que esta semana chegou aos cinemas. A matreirice de Maurice é o seu trunfo, mas isso pode não chegar para continuar a vencer.

Repouso Absoluto

De Lori Evans Taylor

Filme de terror sobre uma grávida em fim de gestação à qual é prescrito um período de descanso forçado. Até aí entusiasmada com as obras na casa onde vive com o marido, Daniel (Guy Burnett), Julie Rivers (Melissa Barrera) vê-se agora confinada à sua cama — mas esse não é o maior dos problemas. Poderá estar prestes a enfrentar uma assombração.

Shotgun Wedding — Casamento Explosivo

De Jason Moore

Poderá uma situação-limite fazer repensar a própria vida? Este “Casamento Explosivo” mostra como isso pode mesmo acontecer. Quando um grupo de criminosos decide tomar o lugar escolhido por um casal de noivos (cheios de dúvidas) para o seu casamento, estes mudam completamente a sua perspetiva sobre o futuro.

Música

Oksana Lyniv

Grande Auditório da Gulbenkian, 5 de janeiro de 2023, 20h, e 6 de janeiro de 2023, 19h

A maestrina ucraniana Oksana Lyniv protagoniza o Concerto de Ano Novo da Gulbenkian. Fundadora e diretora artística do LvivMozArt Festival e da Orquestra Sinfónica Juvenil da Ucrânia, é uma embaixadora da cultura ucraniana e da luta pela paz.

