A Portugal Film Commission vai desaparecer? A direção não sabe de nada e o Ministério da Cultura não esclarece

Numa carta aberta endereçada ao Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva, três estruturas regionais (as film commissions do Centro, Arrábida e Alentejo e Ribatejo), alegam continuar no escuro em relação a tais intenções. Além do “clima de grandes incertezas” que se vive internamente, no documento partilhado com os jornalistas esta quarta feira está também assumida a preocupação face à potencial integração da Portugal Film Commission na estrutura do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Algo que, para as estruturas regionais, significaria a “perda de autonomia”, além da limitada “capacidade de resposta e rapidez de ação e decisão de que o setor necessita”. O Ministério não se pronuncia sobre a questão, respondendo que “é uma decisão que cabe ao Conselho de Ministros”.