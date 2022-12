24 propostas culturais da semana: "Revista é Sempre Revista", mas desta vez reaviva "Memórias de Paris" devolvendo "Avatar" à "Mãe Doce Lar"

Livros

Mãe Doce Lar

João Pinto Coelho

D. Quixote, 2022, 200 págs., €15,50

“Tinha 12 anos quando conheci a minha mãe - Esta frase dá para tudo, até para abrir um romance”, lê-se no início do livro vencedor do Prémio LeYa em 2017, que em nada se parece com os anteriores.

Matadouro Cinco

Kurt Vonnegut

Alfaguara, 2022, 214 págs., €19,95

“É um dos mais relevantes romances sobre (e contra) a guerra. O autor norte-americano escreve um livro autobiográfico sobre um jovem feito prisioneiro de guerra pelo exército alemão durante a II Guerra Mundial.

Cinema

Avatar: O Caminho da Água

De James Cameron

“Treze anos depois do original, o novo “Avatar” de James Cameron volta a conseguir o inédito — ao mergulhar o espectador no nunca antes visto. A saga futurista regressa com novas personagens que integram a comunidade dos Na’vis, e novos vilões humanos, que tentam tomar Pandora de assalto outra vez. Se no primeiro a maldade humana se escrevia nas entrelinhas dos diálogos, agora grita-se pelas alterações climáticas

Memórias de Paris

De Alice Winocour

Mia é uma das sobreviventes de um ataque terrorista que ocorreu num pequeno bistrô em Paris. O evento traumático rouba-lhe a memória e apenas lhe resta o terror de não saber o que aconteceu. A fim de descobrir, a personagem visita as memórias perdidas, ao refazer os seus passos naquela noite trágica.

Rock Dog 3: Ao Ritmo da Música

De Anthony Bell

Depois de dar a volta ao mundo, o cão tibetano Bodi regressa à sua terra natal para harmonizar a vida daqueles que com ele se cruzam através da sua grande paixão: a música. Neste terceiro filme, Bodi serve de inspiração aos aspirantes mais jovens do rock‘n’roll ao tornar-se mentor de um grupo de artistas, as K-9, num concurso de televisão.

I Wanna Dance With Somebody

De Kasi Lemmons

Uma celebração da vida e da música de uma das maiores cantoras pop de todos os tempos: Whitney Houston. Quem lhe veste a pele é a atriz Naomi Ackie, que transporta para o grande ecrã os primeiros passos e epopeias da artista intemporal que une gerações ao som da sua voz.

Televisão

Música

Giacomo Puccini: Messa di Gloria

Teatro Camões, Lisboa, hoje, 21h

Com direção musical do maestro italiano Antonio Pirolli, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos acompanham o tenor Luís Gomes e o barítono André Baleiro (na foto) na “Messa di Gloria”, de Giacomo Puccini.

JP Simões

Coliseu do Porto (Novo Ático), domingo, 18h

Na tarde de Natal, JP Simões promete levar à sala Novo Ático do Coliseu do Porto um “alinhamento imprevisível”, que poderá passar por canções dos seus vários projetos, de Belle Chase Hotel a Quinteto Tati ouBloom.

Club Makumba

Musicbox, Lisboa, hoje, 22h

Acompanhados pelo acordeonista João Barradas, os Club Makumba de Tó Trips, João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo apresentam no Musicbox as canções do álbum de estreia homónimo, abrindo um ciclo de concertos que levará à criação do próximo disco.

The Legendary Tigerman

ZDB, Lisboa, domingo e segunda, 24h

O tradicional espetáculo “Fuck Christmas, I Got The Blues” transporta Legendary Tigerman de volta ao palco da Galeria Zé dos Bois, em formato one-man band, para duas noites que prometem “aquecer o coração aos solitários".

Teatro & Dança

O Diário de Anne Frank

De Frances Goodrich e Albert Hackett

Teatro da Trindade, Lisboa, até dia 30

Anne Frank dá conta da vida da sua família, desde a ascensão de Hitler ao poder, em 1933, até ao momento em que a família e quatro amigos, todos judeus, são deportados, em 1944, morrendo em campos de concentração, à exceção de Otto Frank, o pai de Anne. A peça de F. Goodrich e A. Hackett reescreve, de maneira admirável, o indispensável “Diário”. Encenação de Marco Medeiros e interpretação de Beatriz Frazão, Carla Chambel, João Reis e Paulo Pinto, entre outros.

Revista É Sempre Revista

De Filipe La Féria

Politeama, Lisboa, até 22 de janeiro de 2023

Recria grandes momentos da história da revista em Portugal, numa homenagem à revista à portuguesa e, simultaneamente, num olhar crítico e divertido sobre a atualidade. Encenação de Filipe La Féria e interpretação de Anabela, FF, Paula Sá, Filipa Cardoso e Jonas Cardoso, entre outros.

Crystal

Do Cirque du Soleil

Altice Arena, Lisboa, até 1 de janeiro de 2023

Reúne acrobatas, músicos e artistas de circo, com a habitual fantasia e virtuosismo característicos dos espetáculos da companhia, situando o espetáculo no campo da patinagem artística e das paisagens que evocam grandes espaços e lagos gelados.

Exposições