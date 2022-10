28 propostas culturais da semana: “Hansel e Gretel” estão de volta, sem qualquer “Submissão”. Há “Uma Morte no Texas” para desvendar

Livros

Poesia Completa

Jorge Luís Borges

Quetzal, 2022, 624 págs., €22,20

Com tradução de Fernando Pinto do Amaral, este volume reúne os poemas que o grande escritor argentino — de quem Bolaño disse: “Quando Borges morreu, tudo parou” — criou entre 1923 e 1985.

As Sibilas

Mónica Baldaque

Relógio D’Água, 2022, 80 págs., €16,50

O subtítulo é “Diários em Sfumato” e a autora partilha memórias da mãe, Agustina Bessa-Luís. “A inspiração surge quando tudo à volta desaparece”, lê-se a páginas tantas.

Cinema

O Exorcismo de Deus

De Alejandro Hidalgo

O realizador de “A Casa do Fim dos Tempos” regressa com um novo filme de terror, desta vez sobre um padre americano, a trabalhar no México e considerado santo por muitos dos paroquianos que o seguem. Será mesmo assim? Há um segredo escondido para enfrentar. Em cartaz.

Terminal Norte

De Lucrecia Martel

A pandemia levou-a de regresso à terra natal, numa região conservadora da Argentina, mas é mais do que um retrato de conservadorismo o que Martel nos traz. A realizadora apresenta Julieta Laso a um grupo de mulheres artistas que desafiam a opinião dos outros em volta das fogueiras. O resultado é uma curta-metragem documental a não perder. Em sala.

Submissão

De Leonardo António

Lúcia (Iolanda Laranjeiro) foi violada pelo próprio marido (João Catarré) e decide apresentar queixa nas autoridades. Cedo descobre que a justiça não é igual para todos e que o mundo masculino do sistema legal não lhe dá as garantias necessárias. Em exibição.

Black Adam

De Jaume Collet-Serra

Dwayne Johnson entra pela porta grande no universo dos super-heróis da DC. O ator californiano é Teth Adam, um ser de poderes ilimitados concedidos pelos antigos deuses. Preso durante quase 5 mil anos, torna-se Black Adam. Libertado, está pronto para fazer justiça à sua maneira. Em estreia.

Televisão

Anatomia de Grey

De Shonda Rhimes

FOX Life, quartas-feiras, 22h20

(Temporada 19)

Meredith Grey (Ellen Pompeo), Bailey (Chandra Wilson) e Richard Webber (James Pickens Jr.) regressam para novos episódios da série.

Ramy

De Ari Katcher, Ryan Welch e Ramy Youssef

HBO Max, em streaming

(Temporada 3)

A história do egípcio-americano ganha novos capítulos.

Gabinete de Curiosidades

De Guillermo del Toro

Netflix, estreia terça-feira

(Temporada 1)

São bizarros os pesadelos que o realizador apresenta nesta série de oito episódios.

Candy — Uma Morte no Texas

De Nick Antosca e Robin Veith

Disney+, em streaming

(Temporada 1)

Candy Montgomery (Jessica Biel) é uma dona de casa dos anos 80 em busca de liberdade.

Música

Festival Semibreve

Vários locais, Braga, de 27 a 30

A edição deste ano do Semibreve, festival bracarense de música eletrónica e arte digital, arranca quinta-feira com um espetáculo conjunto da francesa Félicia Atkinson e a flautista portuguesa Violeta Azevedo no Santuário do Bom Jesus do Monte, recebendo depois a influente produtora e DJ norte-americana Jana Rush (dia 28, no gnration), o alemão Alva Noto (na foto; dia 29, no Theatro Circo) e o concerto colaborativo do também alemão Burnt Friedman com o coletivo Drumming GP (dia 30, no Theatro Circo).

Teatro & Dança

Hansel e Gretel

A partir dos Irmãos Grimm

CAL — Primeiros Sintomas, Lisboa, até dia 30

“Hansel & Gretel”, também conhecido em português como “Joãozinho e Margarida”, é uma brevíssima obra-prima que consta da recolha de contos dos irmãos Grimm, por onde passam questões de afetos familiares, medo e coragem, bem e mal, crime e redenção; foi a base para a construção do espetáculo com o mesmo nome, que contou ainda com inserções textuais de Ray Bradbury, Ágota Kristóf e Adelheid Wette. Dramaturgia e encenação de Bruno Bravo.

Exposições

Uma Exposição Escrita: Agustina Bessa-Luís e a Coleção de Serralves

Serralves, Porto, até abril de 2023

Esta exposição, que assinala o centenário de nascimento de Agustina Bessa-Luís (1922-2019), toma como ponto de partida os temas que a autora abordou, colocando-os em diálogo com obras da Coleção de Serralves — o caso de “Not The Point” (2009), de Richard Tuttle (na imagem).

Desabrigo

Rui Chafes

Museu Arpad Szenes — Vieira da Silva, Lisboa, até 15 de janeiro de 2023

Rui Chafes expõe “Isto Não Sou Eu”, escultura de 2022 criada para duas salas do edifício pombalino, e as esculturas “Desabrigo (I, II e III)”, de 2020, apresentadas suspensas na galeria grande do museu. Dois momentos “em dois espaços separados por mais de um século na sua génese”.

Warhol, Pessoas e Coisas

Casa São Roque, Porto, até 31 de janeiro de 2023

Exposição dedicada a Andy Warhol e “à sua influência sobre várias gerações de fotógrafos, cineastas, músicos e artistas multimédia”. Inclui obras de Warhol, mas também de amigos e colaboradores.