30 propostas culturais da semana: Quanto ocupa “A Exposição Mais Pequena do Mundo“? E qual é “O Tamanho do Mundo”?

Livros

Misericórdia

Lídia Jorge

D. Quixote, 2022, 464 págs., €21,90

Um livro diferente no catálogo da romancista: uma reflexão romanceada, escrita a pedido da mãe, sobre o modo como a sociedade portuguesa trata dos seus idosos.

O Santo Ilusionista

Cláudia Andrade

Elsinore, 2022, 224 págs., €17,45

No início lê-se: “Precisamos de um minuto recostados, ainda que de encontro à pilha de merda debaixo da qual acabamos de rastejar, para podermos experimentar (...) toda a indignação devida à indignidade, e fartar-nos de vez.”

Cinema

Uma Pastelaria em Notting Hill

De Eliza Schroeder

A mãe de Clarissa tinha um sonho — abrir a sua própria pastelaria em pleno Notting Hill londrino —, mas esse sonho antigo só poderá ser cumprido caso Clarissa consiga convencer a sócia da mãe e a sua própria avó. Há sentimentos contraditórios e não será fácil colocar estas três mulheres na mesma página.

Involuntário

De Ruben Östlund

A estreia de “Triângulo da Tristeza” justifica a reposição de outros títulos de Ruben Östlund — onde a vida sueca se revela. Além do bem-humorado “Involuntário” (de 2008, na imagem), passado no verão sueco, são também exibidos “O Guitarrista” (de 2004) — sobre um rapaz que compõe músicas punk — e “Play” (de 2011), baseado em casos reais e sobre um grupo que roubava crianças.

Regresso ao Amor

De Wallace Wolodarsky e Maya Forbes

“The Good House”, best-seller de Ann Leary, foi o ponto de partida para uma comédia dramática protagonizada por Sigourney Weaver. A premiada atriz interpreta Hildy Good, uma agente imobiliária cuja vida dá uma volta inesperada ao reacender um velho romance.

Halloween: O Final

De David Gordon Green

Passaram-se quatro anos desde os eventos de “Halloween Mata”, Michael Meyers não é avistado desde aí, e encontramos Laurie Stode (Jamie Lee Curtis) a viver com a neta e a terminar as suas memórias. Mas a história ainda não acabou: a morte de uma criança vai agitar as águas.

Televisão

Música

Womex 22

Vários locais, Lisboa, de 19 a 23

womex.com

Feira e plataforma de networking internacional destinada a profissionais da indústria musical, a Womex conta também com uma programação musical que se espraia por vários palcos da capital, depois de em 2021 se ter realizado no Porto. A abertura é dia 19 no Teatro Tivoli com uma programação exclusivamente portuguesa: Beatriz Felício, Club Makumba (na foto), Expresso Transatlântico e Júlio Resende. Com enfoque especial na lusofonia, o evento recebe nos dias seguintes artistas de países como Argentina, Estónia, Gana, Colômbia, Coreia do Sul ou Israel.

The Black Crowes

Campo Pequeno, Lisboa, quarta, 20h

Anunciado no já longínquo início de fevereiro de 2020, o regresso dos Black Crowes a Portugal surge, por fim, no horizonte próximo após os inevitáveis adiamentos provocados pela pandemia. O propósito permanece inalterado: celebrar o 30º aniversário do álbum de estreia dos rockers norte-americanos, “Shake Your Money Maker” (1990). É o primeiro concerto do grupo dos irmãos Robinson em Portugal desde a atuação no festival T99, em Lisboa, há 23 anos.

Teatro & Dança

Uma Mulher, um homem, um músico e dois deuses entram num bar

De Levi Martins, Maria Mascarenhas e Miguel Branco

Cinema-Teatro Joaquim de Almeida, Montijo, de 20 a 23

O título sugere a coexistência entre a dimensão concreta e material das coisas e uma dimensão onírica da existência — e é isso mesmo que estrutura, maioritariamente, o espetáculo. Interpretação de André Alves, André Reis, João Jacinto, Levi Martins, Nádia Fernandes e Pedro Nunes. Encenação de Levi Martins.

Exposições

Evilution

Bordalo II

Edu Hub Lisbon, Lisboa, até 11 de dezembro

Na primeira exposição individual esta década é feita uma retrospetiva dos anos recentes. Em exibição novas obras de séries conhecidas e trabalhos feitos com materiais provenientes de sítios destruídos pela “evolução”.

​Aurélia de Souza. Inéditos, a preto e branco

Universidade do Porto (Casa Comum), Porto, até 10 de dezembro

Exibido pela primeira vez o conjunto de ilustrações realizadas pela artista em 1899 por encomenda do etnógrafo Rocha Peixoto. Estas aguarelas ilustravam um artigo deste sobre a produção oleira do Prado (Barcelos). Acompanhando as ilustrações, é possível ver algumas das peças de figurado doadas à Universidade do Porto pelo colecionador Alexandre Alves Costa, estabelecendo-se assim um diálogo com o trabalho da artista portuense.

A Exposição Mais Pequena do Mundo ‘22

Sergey Teterin

Termas de Monfortinho, Idanha-a-Nova, até dia 25

O artista ucraniano Sergey Teterin inaugura uma mostra de esculturas só visíveis ao microscópio — dinossauros, relógios, botas, martelos, etc.