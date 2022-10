32 propostas culturais da semana: há “Luz e Sombra” mas “O Diabo” está nos detalhes. “A Reconquista de Olivenza” avança “Das Profundezas”

Livros

inácio ludgero

O Pensamento Esotérico de Fernando Pessoa

Ivette K. Centeno

Companhia das Ilhas, 2022, 108 págs., €16

Entender o esoterismo de Pessoa, para a autora, implica deslindar os seus textos herméticos. “O simultaneísmo da heteronímia é um verdadeiro exercício espiritual não confessado”, lê-se na página 7.

O Diabo

Gonçalo M. Tavares

Bertrand, 2022, 200 págs., €17,70

É o terceiro e premia­díssimo livro do projeto a que o escritor deu o nome de Mitologias. Neste caso, trata-se do retrato de um mundo sem espaço nem tempo.

Cinema

Das Profundezas

De Michelangelo Frammartino

É da competição do 78º Festival de Veneza (vence o Prémio Especial do Júri) que chega “Il Buco”, sobre a exploração da caverna mais profunda da Europa, no interior intocado da região italiana da Calábria. Chegam ao fundo do abismo de Bifurto, a 700 metros de profundidade. Em cartaz.

A Fada do Lar

De João Maia

Mãe solteira com dois filhos, dias passados no supermercado e noites numa casa de strip, Vera (Joana Metrass) acaba condenada depois de agredir um cliente no segundo emprego. Vai cumprir serviço comunitário num lar de idosos. E nada será como dantes. Em estreia.

Os Inocentes

De Eskil Vogt

Estreado mundialmente em Cannes, na secção Un Certain Regard, o novo de Vogt (argumentista de “A Pior Pessoa do Mundo”) apresenta-nos a quatro crianças que se tornam amigas em pleno verão. Juntas, descobrem que têm poderes escondidos. Em exibição.

Bandido

De Allan Ungar

O livro “The Flying Bandit”, de Heather Robertson, é o ponto de partida para um drama criminal, com traços de thriller, sobre um criminoso evadido de uma prisão norte-americana que — sob uma nova identidade – rouba 59 bancos e joalharias no Canadá. Em sala.

Televisão

Música

Macy Gray

Coliseu dos Recreios, Lisboa, quarta, 21h30; Coliseu, Porto, quinta, 21h30

23 anos depois de se tornar um fenómeno de popularidade com a canção ‘I Try’, a norte-americana Macy Gray traz a Portugal a digressão “The Reset”, na qual se faz acompanhar pelo trio California Jet Club.

mauricio santana

João Donato

Teatro Tivoli BBVA, Lisboa, segunda, 21h

O lendário compositor e pianista brasileiro João Donato sobe ao palco do Tivoli, em Lisboa, para apresentar o espetáculo “A bossa de João Donato e seu trio”, com a participação especial da fadista Carminho.

divulgação

Ravi Coltrane

Centro Cultural de Belém, Lisboa, quinta, 21h

Filho de Alice e John Coltrane, o saxofonista norte-americano Ravi Coltrane, colaborador de nomes como Steve Coleman, Art Davis ou Flying Lotus, traz a Lisboa o espetáculo “Cosmic Music”, no qual se propõe explorar a música dos pais numa abordagem contemporânea.

Teatro & Dança

AQUI, AINDA — um lugar que seja delas

De Teresa Coutinho

Clube Estefânia/Escola de Mulheres, Lisboa, até dia 30

Com texto de Teresa Coutinho e encenação de Ruy Malheiro, este espetáculo, em formato cabaret e de celebração, debruça um olhar sobre o património artístico da Escola de Mulheres e do “Manifesto” que substancia a sua criação em 1995, com o foco no papel da mulher nas artes.

A Reconquista de Olivenza

De Ricardo Neves-Neves e Filipe Raposo

Teatro São Luiz, Lisboa, até dia 16

“Exercício fantasioso sobre o Poder e a Política, com muito muito humor e muito muito pouco nacionalismo…” É assim “A Reconquista de Olivenza”, peça criada pelo dramaturgo e encenador Ricardo Neves-Neves e pelo pianista e compositor Filipe Raposo.

Paisagem

De Rodrigo Teixeira e João Cristóvão Leitão

Centro Cultural de Belém, Lisboa, amanhã e domingo

O bailarino e coreógrafo Rodrigo Teixeira juntou-se desta vez ao artista multimédia João Cristóvão Leitão para criar um espetáculo sobre a violência. A peça faz parte do Momento II do festival Temps d’Images, que comemora 20 anos.

Exposições

Trienal de Arquitectura

MNAC, MAAT, Garagem Sul do CCB e Culturgest, Lisboa, até 5 de dezembro

São quatro as exposições que compõem a dimensão expositiva da Trienal. Oportunidade para conhecer o trabalho de Tau Tavengwa e Vyjayanthi Rao (Multiplicidade, no MNAC), Loreta Castro Reguera e Jose Pablo Ambrosi (Retroactivar, no MAAT), Pamela Prado e Pedro Ignacio Alonso (Ciclos, na Garagem Sul) e Anastassia Smirnova com SVESMI (Visionárias, na Culturgest)

EXIST/RESIST — Obras de Didier Fiúza Faustino: 1995-2022

MAAT, Lisboa, até 6 de março de 2023

A exposição reúne uma vasta seleção de obras, materiais preparatórios e protótipos do experimentalista franco-português. Desta fazem parte peças antigas e recém-cria­das, empréstimos de coleções internacio­nais e documentação nunca antes vista.

Agnès Varda: Luz e Sombra

Casa do Cinema Manoel de Oliveira, Porto, até 22 de janeiro de 2023

Fotógrafa, cineasta, artista plástica. A belga Agnès Varda (1928-2019) revela-se completa numa exposição que testemunha o modo como a sua produção artística se desenvolveu em diálogo com a sua obra cinematográfica.