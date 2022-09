25 propostas culturais da semana: “Andor”, que esta é uma “Casa Portuguesa”. “Os Restos do Vento” não podem empurrar-nos para “Os Abismos”

Livros

raul arboleda

Os Abismos

Pilar Quintana

D. Quixote, 2022, 200 págs., €15,50

Neste romance que recebeu o Prémio Alfaguara 2021, a autora colombiana narra uma história familiar e o modo como uma criança de nove anos acolhe e descodifica as confissões íntimas da mãe.

A Sagração da Autenticidade

Gilles Lipovetsky

Edições 70, 2022, 448 págs., €25,90

Título do sociólogo e filósofo francês no qual é analisado o direito, afirmado nos anos 70, de “sermos como somos” e o modo como, hoje, este conceito atingiu o auge da sua influência social.

Cinema

A Conferência

De Matti Geschonneck

A “Solução Final para a Questão Judaica” era o único tema do encontro que juntou altos representantes do regime nazi alemão numa villa nos arredores de Berlim. A história da organização e planificação detalhada do assassínio em massa de milhões de judeus, em toda a Europa, é contada com base na ata do encontro, assinada por Adolf Eichmann. Em cartaz.

Restos do Vento

De Tiago Guedes

Drama português, protagonizado por Albano Jerónimo, Nuno Lopes e Isabel Abreu, dá conta de uma tradição pagã que deixa traços dolorosos num grupo de jovens adolescentes. O reencontro, na aldeia do interior, dá-se passados 25 anos. O passado não foi esquecido. Em estreia.

Avatar

De James Cameron

O filme que revolucionou o cinema com a sua experiência 3D é apresentado numa versão remasterizada em 4K HDR, estando também disponível nos formatos IMAX 3D e Real D 3D. Estamos no século XXII e um fuzileiro paraplégico é enviado para a lua Pandora numa missão singular: descobrir uma antiga civilização alienígena. Em reposição.

Rumba la Vie

De Franck Dubosc

Além de realizador, Franck Dubosc é também o protagonista desta comédia, onde contracena com Luna Espinosa (no papel de Maria Rodriguez). Interpreta Tony, um motorista de autocarro escolar solitário que após um ataque cardíaco entra em contacto com a filha que nunca conheceu. Vai inscrever-se na escola de dança que esta coordena. Em sala.

Música

Festival Jazz ao Centro

Coimbra, até 23 de outubro

A 20ª edição irá decorrer em 7 espaços da cidade: Casa das Artes Bissaya Barreto, Convento São Francisco, antigas instalações da Coimbra Editora, Museu Nacional Machado de Castro, Salão Brazil, Seminário Maior e Teatro Académico de Gil Vicente.

Festival MIL

Vários locais, Lisboa, de 28 a 30

millisboa.com

Com um cartaz forte em concertos mas também em debates, o MIL recebe os Cassete Pirata (B.leza) e Filipe Sambado (Etic) na quinta-feira e os franceses Bedouin Burger e as brasileiras Trypas Corassaum, ambos no Longe, na sexta

Exposições

Icons

Steve McCurry

Cordoaria Nacional, Lisboa, até 31 de janeiro de 2023

Conhecido pelo retrato feito em 1984 à jovem afegã Sharbat Rula, capa da “National Geographic”, o fotógrafo norte-americano Steve McCurry expõe na Cordoaria Nacional mais de 100 imagens em grande formato numa retrospetiva de carreira.

My Father Is a Dirty Slutty TraNscendental Girlie

Espaço Caramujo, Almada, até 14 de outubro

Exposição coletiva de “arte queer, feminista e antiarte”, com curadoria de Alexandre Sequeira Lima, juntando artistas que “procuram através do móbil da subversão espoletar um novo objeto”, “algo que nos fala da exclusão social, estética, identitária, ou de género”.

Sementes Selvagens

Rivane Neuenschwander

Museu e Capela da Casa de Serralves, Porto, até 9 de abril de 2023

Primeira exposição individual da artista brasileira Rivane Neuenschwander (Belo Horizonte, n. 1967) em Portugal, organizada em torno do seu mais recente filme — “Eu Sou Uma Arara (2022) — que terá a sua estreia inédita em Serralves.