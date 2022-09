"Os museus são espaços naturais de comunicação. Mas como podemos comunicar a todos sem perder a dignidade científica?"

Com a diminuição da intensidade da pandemia de covid 19, a necessidade de férias dificultou a organização da segunda edição da “Escola de Verão”, promovida pelo Museu Calouste Gulbenkian. De tal forma que o primeiro dia do ciclo de debates acontece, curiosamente, no dia em que se inicia o outono. Apesar do atraso em relação a 2021, a iniciativa que vai debater o tema “Museus e Comunicação", numa altura em que esta questão atinge o coração destas instituições.

