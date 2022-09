26 propostas culturais para a semana: “Cuidado com o “Tubarão”, estamos “No Fio da Navalha”. “Quando Éramos Peixes”, tudo era mais fácil

Livros

Quando Éramos Peixes

José Gardeazabal

Companhia das Letras, 2022, 336 págs., €18,45

É o novo romance do autor português que trabalhou e estudou em Luanda, Aveiro, Boston e Los Angeles, e que aqui fala justamente sobre fronteiras — de sexualidade e género, presente e futuro, individual e coletivo — no contexto de um triângulo amoroso.

A Intuição da Ilha

Pilar del Río

Porto Editora, 2022, 400 págs., €19,90

A jornalista de Sevilha e viúva de José Saramago relata os dias do Nobel português, que faria 100 anos, na ilha de Lanzarote, onde viveu desde 1992.

Cinema

O Teste

De Emmanuel Poulain-Arnaud

Se é certo que uma pequena mudança pode alterar por completo as dinâmicas familiares, imagine-se o que pode acontecer quando um teste de gravidez positivo é inesperadamente encontrado na casa de banho de uma família com adolescentes. Estará a harmonia do casal Annie (Alexandra Lamy) e Laurent (Philippe Katerine) com os filhos em perigo? Em cartaz.

Tubarão

De Steven Spielberg

É uma oportunidade única para (re)ver o thriller de aventura, sobre a luta de uma comunidade contra um perigoso tubarão branco, agora em versão IMAX. O chefe da polícia (Roy Scheider), um biólogo marinho (Richard Dreyfuss) e um experiente caçador de tubarões (Robert Shaw) sabem que só há uma coisa a fazer para salvar Amity Island. Em sala.

luís barra

João Botelho: Os Filmes São Histórias, o Cinema é a maneira de as filmar

Cinemateca Portuguesa, Lisboa, até dia 30

O realizador português é este mês homenageado pela Cinemateca, que preparou uma retrospetiva da sua obra. Além dos filmes do cineasta, o ciclo conta com uma carta branca de João Botelho, que selecionou alguns dos títulos que mais o marcaram.

No Fio da Navalha

De Howard J. Ford

Kelly (Brittany Ashworth) e Sophie (Anaïs Parello) combinaram fazer escalada, mas o que seria uma aventura de fim de semana entre duas amigas rapidamente se transforma em tragédia. Sophie é morta e o crime pode ser provado com imagens na posse de Kelly, agora em fuga numa zona quase inacessível da montanha. Em estreia.

Televisão

Música

Teatro & Dança

alipio padilha

Buonar

De Luís Castro

Gabinete de Curiosidades da Karnart, Lisboa, até dia 25

Cruzando as artes plásticas com a performance, Luís Castro, com a colaboração de Vel Z, apresenta com este trabalho a segunda parte de um projeto iniciado com “Buonarroti” (2021), no qual procede a uma exploração performativa da vida e da obra do pintor, escultor, arquiteto e poeta Miguel Ângelo.

Mulheres em Lisboa ou as Espias de Látex na Madrugada de 25 de Abril

A partir de Agustina Bessa-Luís

Culturgest, Lisboa, de 15 a 17

Nada é simples no universo literário de Agustina Bessa-Luís; nesse contexto, as personagens femininas e os comportamentos das mulheres são elementos particularmente complexos. A partir dos livros “O Concerto dos Flamengos”, “Antes do Degelo” e “Crónica do Cruzado Osb.”, Maria Duarte concebeu e encenou um espetáculo que é, também, uma homenagem à escritora por uma leitora entusiasta.

A Casa de Bernarda Alba

De Federico García Lorca

Teatro do Bairro, Lisboa, até domingo

Numa Andaluzia asfixiante, Bernarda Alba mantém as filhas afastadas de tudo e de todos, especialmente dos homens. A peça de Lorca, na época atual, poderia parecer anacrónica; é, contudo, estranhamente atual, na sua invulgar intensidade dramática e poética, bem como na violência como o desejo reprimido se manifesta. Encenação de Beto Coville.

Exposições

Brasília — Da Utopia à Capital

Museu Nacional dos Coches, Lisboa, de 15 de setembro a 30 de outubro

Cerca de 300 obras de arte e documentos, entre eles maquetes de edifícios projetados por Oscar Niemeyer, estão reunidos nesta exposição sobre a capital brasileira, uma cidade concebida como “obra de arte completa”.

A Luz da Infância

Centro Português de Fotografia, Porto, até 12 de março de 2023

Cenas do quotidiano infantil entre os anos 1901 e 1969 numa exposição que integra vários fundospertencentes ao CPF, nomeadamente o Fundo Conde de Alpendurada, o Fotografia Alvão, Alberto Marçal Brandão e Aurélio da Pazdos Reis.