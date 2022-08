26 propostas culturais da semana: vamos "Viver no Limite" ou o melhor é "Esperar Sentado"? Isto é só "O Primeiro Capítulo"

Estas são as propostas do Expresso para esta semana. Aproveite o melhor da cultura para os próximos dias.

Livros

Feira do Livro do Porto

Jardins do Palácio de Cristal, Porto, até 11 de setembro

84 expositores e várias atividades (de sessões de cinema a sessões de palavra soprada), sob o mote da “produção poética”, na edição de 2022 da Feira do Livro do Porto. Evoca-se e homenageia-se a obra da poetisa Ana Luísa Amaral (na foto), desaparecida este mês. Na manhã de sábado, terá lugar uma lição dada por Maria Irene Ramalho, professora e mentora de Ana Luísa Amaral e profunda conhecedora do trabalho dela. Note-se também a participação dos tradutores dos livros da poetisa, como Catherine Dumas ou Isaque Ferreira. O programa “Escrever Brasileiro em Língua Minha”, com a evocação dos 200 anos da Independência do Brasil, é outro destaque.

Feira do Livro de Lisboa

Parque Eduardo VII, Lisboa, até 11 de setembro

Anunciada como a maior de sempre, contará com 340 pavilhões de 140 participantes, tem a Ucrânia como país convidado. Será a última edição da feira a decorrer fora do calendário habitual, retomando-se em 2023 as datas pré-pandemia - anteriores ao verão.

Cinema

Mulher Oceano

De Djin Sganzerla

Drama brasileiro sobre duas mulheres, à partida sem qualquer ligação entre si mas cujas vidas se cruzam — e influenciam — sem explicação. Uma é escritora, dedicada a um novo romance, outra é nadadora. Enquanto uma embarca numa jornada de autodescoberta por terras nipónicas, a outra sente mudanças no próprio corpo. Em sala.

Nós Duas

De Filippo Meneghetti

César da Academia Francesa para a melhor primeira obra, conta a história de Nina e Madeleine. Apenas vizinhas aos olhos de todos — ocupam dois apartamentos no último andar do mesmo prédio —, vivem na verdade um amor desconhecido fora de portas. A partilha das suas vidas é secreta, mas um acontecimento trágico porá tudo em causa. Em exibição.

After — Depois da Promessa

De Castille Landon

A saga “After” regressa para mais um capítulo, retomando a história interrompida após o casamento da mãe de Hardin na capital britânica. A vontade de se ligar com o seu passado leva Hardin a ficar por Londres, ao passo que Tessa regressa a Seattle. Depois de tudo, poderá o amor vencer? Em cartaz.

Kaamelott — O Primeiro Capítulo

De Alexandre Astier

Uma década passada desde a renúncia ao trono e desaparecimento do rei Arthur (Alexandre Astier), não há quem não questione o que lhe terá acontecido. Os Cavaleiros da Távola Redonda não resistiram a Lancelot (Thomas Cousseau), que reina pelo terror. Haverá solução? Em estreia.

Televisão

Viver no Limite: O Mundo de John McAfee

De Charlie Russell

Netflix, em streaming

Trabalho documental, centrado no controverso pioneiro da tecnologia fugido à justiça, composto por imagens e entrevistas inéditas.

Uncoupled

De Darren Star

Netflix, em streaming

(Temporada 1)

Neil Patrick Harris no papel principal de uma comédia biográfica sobre um homem gay que procura reerguer-se depois de uma relação de longa duração.

Música

Festival F

Vila Adentro, Faro, de 1 a 3 de setembro

festivalf.pt

O Festival F volta ao seu formato normal, depois de dois anos de adaptação aos constrangimentos pandémicos, para levar música portuguesa ao Algarve. José Cid com a Orquestra Clássica do Sul, The Black Mamba ou Cláudia Pascoal atuam no primeiro dia; HMB, Agir, o cantor brasileiro Vitão (na foto) e Richie Campbell sobem ao palco no segundo; Dino D’Santiago, Miguel Araújo, Irma e Chico da Tina são alguns destaques do último dia.

Azores Burning Summer

Praia dos Moinhos, São Miguel, hoje e amanhã

azoresburningsummer.com

Desde 2015, o Azores Burning Summer mantém a missão sustentável de levar música ao vivo à Praia dos Moinhos, em Porto Formoso, na ilha de São Miguel, aliando-a a uma experiência de contacto com a natureza. Integram o cartaz de hoje o cabo-verdiano Tito Paris (na foto), Victor Zamora & Emilio Moret e Throes + The Shine, amanhã tocam Black Mamba, o duo David & Miguel e Silly.

Figueira Jazz Fest

CAE, Figueira da Foz, de 1 a 3 de setembro, 22h

Nascido há dois anos, o Figueira Jazz Festival regressa para uma terceira edição que terá no primeiro dia o saxofonista Cabrita com os convidados Legendary Tigerman, Samuel Úria e Selma Uamusse, no segundo o Lisboa String Trio com Teresa Salgueiro e no terceiro os pianistas Pedro Burmester e Mário Laginha (na foto) tocam obras de Bernardo Sassetti.

Teatro&Dança

Uma Casa de Bonecas

De Henrik Ibsen

Teatro Villaret, Lisboa, até 17 de setembro

“Uma Casa de Bonecas” é, habitualmente, tida como uma peça fundamental para a compreensão do papel da mulher numa sociedade que só a custo lhe foi reconhecendo os direitos que a não distingam dos humanos do sexo masculino. É verdade, e a peça é crucial para entendermos isso, e também o que é que faz de um ser humano um caso específico e, simultaneamente, um ser igual aos outros seres humanos. O espetáculo tem encenação de João Brito e interpretação de Madalena Almeida e José Mata.

Exposições

Maria Antónia Leite Siza, 50 Anos Depois

Serralves, Porto, de 8 de setembro a fevereiro de 2023

Exposição dedicada à artista portuguesa Maria Antónia Marinho Leite Siza Vieira, celebrando o aniversário da sua vida e obra a partir de 100 peças, doadas pelo arquiteto Álvaro Siza — com quem foi casada até à morte prematura, aos 32 anos —, bem como de um conjunto de pinturas, gravuras, desenhos, cartas e bordados.

Livros Viagens Imagens

Gulbenkian, Lisboa, até 30 de setembro

“A propósito dos relatos ilustrados de viajantes, e do regresso às viagens que a pandemia interrompeu”, a Biblioteca de Arte da Gulbenkian apresenta uma seleção de livros publicados entre o início do século XIX e as primeiras décadas do século atual.

Esperar sentado... O design da cadeira em Portugal

Roca Lisboa Gallery, Lisboa, até 31 de outubro

Olhando para a cadeira “enquanto barómetro das condições culturais e sociais que atravessaram o país”, reapresentam-se peças da autoria de Carmo Valente, António Garcia, Daciano da Costa, Nuno Ladeiro, entre outros.