"Paula Rego? Agora é tarde!" — o aviso de um curador de arte que ninguém ouviu

m março de 2020, a epidemia e o cancelamento de todos os voos fez-me passar sete meses no Peru. Foi a oportunidade de ver o filme do reencontro da pintora Paula Rego com o filho Nick. E senti que o fim estava próximo. Era urgente uma entidade portuguesa com sentido de Estado fazer algo para que uma parte qualificada da sua obra ficasse em Portugal. Sobretudo a pensar nas paredes vazias da Casa das Histórias Paula Rego. Por isso, em outubro e novembro de 2020 fiz este texto, que dei a conhecer ao presidente da Câmara de Cascais, à Presidência da República, ao primeiro-ministro e à Fundação Calouste Gulbenkian. Só esta fez algo, adquirindo duas obras. E agora é tarde!

