Propostas culturais da semana: 11 livros para refrescar o hábito da leitura em dias quentes (e 21 outras ideias para os próximos dias)

Estas são as propostas dos críticos do Expresso para esta semana. Aproveite o melhor da cultura para os próximos dias.

Livros

Tempo e Narrativa no Cinema de Manoel de Oliveira

Maria do Rosário Lupi Bello

Tinta-da-China, 2022, 336 págs., €18,90

Na contracapa: “(Re)Descobrir o maior realizador português sob a perspetiva do tempo.” É este o resumo de uma obra na qual se explora a identidade estética do cineasta.

Paraíso

Abdulrazak Gurnah

Cavalo de Ferro, 2022, 268 págs., €19,95

Prossegue a edição em Portugal da obra do autor britânico nascido em Zanzibar e que recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 2021. Depois de “Vidas Seguintes”, chega a vez de um livro publicado em 1994 que foi finalista do Booker Prize, cujo cenário é a África Oriental nas vésperas da I Guerra Mundial.

david levenson

Mr. Loverman

Bernardine Evaristo

Elsinore, 2022, 336 págs., €21,45

Romance que já foi qualificado de “revolucionário”, aborda o tema da homossexualidade assumida na velhice. Trata-se da quarta obra da escritora anglo-nigeriana, publicada em 2014 e agora traduzida em Portugal.

Diário de um Sem-Abrigo

Jorge Costa

Oficina do Livro, 2022, 192 págs., €10,90

Relatado na primeira pessoa, percorre os dias de Jorge Costa nas ruas de Lisboa. Foi cronista de “A Mensagem” e morreu em abril deste ano. O valor que este volume ajuda a arrecadar servirá para criar uma bolsa de jornalismo sobre o tema dos sem-abrigo.

A Angústia da Influência

Harold Bloom

Edições 70, 2022, 250 págs., €18,90

Fazer poesia é fazer parte de uma linhagem. E cada novo poeta está a reagir ao que outros fizeram antes dele. Neste estudo sobre os poetas românticos, aqui traduzido por Miguel Tamen, o grande crítico literário analisa a controversa relação entre a tradição e a originalidade.

Olga Roriz: A Vida num Corpo Inquieto

José Jorge Letria

Guerra & Paz, 2022, 152 págs., €13,99

Em diálogo com o escritor, uma das maiores coreógrafas portuguesas percorre os momentos mais marcantes de uma vida dedicada à dança e de uma carreira iniciada no Ballet Gulbenkian que se autonomizou com a criação de uma companhia em nome próprio.

Cinema

tamalet christine

Homens à Beira de um Ataque de Nervos

De Audrey Dana

Comédia centrada num grupo de sete homens deprimidos que decidem inscrever-se num programa de saúde e bem-estar. A promessa é de cura emocional, mas as coisas não vão correr como previsto. Em exibição.

O Último Autocarro

De Gillies MacKinnon

História de um nonagenário com uma missão: levar os restos mortais da falecida mulher até à sua cidade natal. Serão mais de 1400 os quilómetros a percorrer de autocarro até ao sul de Inglaterra. Quando a viagem de Tom Harper começa a ser registada por quem com ele se cruza, o velho senhor transforma-se numa celebridade nacional. Em cartaz.

Deadlock — Sem Saída

De Jared Cohn

Patrick Muldoon, Bruce Willis e Matthew Marsden são os protagonistas de um filme de ação sobre um ex-militar que trabalha numa central elétrica na Geórgia. Agora, perante um grupo que faz dos trabalhadores reféns, terá de impedir um enorme desastre. Em estreia.

Thor: Amor e Trovão

De Taika Waititi

Para que Gorr, assassino galáctico e Carniceiro dos Deuses, não cumpra os seus desígnios, Thor terá de voltar ao ativo. Vai embarcar numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério que envolve tal vingança — e deter Gorr antes que seja tarde demais. Em sala.

Televisão

Música

harry borden

Nick Mason’s Saucerful of Secrets

Super Bock Arena — Pavilhão Rosa Mota, terça, 21h30; Campo Pequeno, Lisboa, quarta, 21h30

Anunciados há dois anos, os concertos em Portugal de Nick Mason, baterista dos Pink Floyd, podem finalmente realizar-se. O repertório provém dos primeiros registos da banda inglesa, então com Syd Barrett ao leme. Além de Mason, fazem parte da formação Gary Kemp (Spandau Ballet), Lee Harris (Block­heads), Guy Pratt e Dom Beken.

Teatro & Dança

Situações Suavemente Políticas

De Andressa Soares

CAL — Primeiros Sintomas, Lisboa, até dia 17

Consta de três performances, que se vão sucedendo rotativamente, com o nome de “Fulano”, “Peixeco” e “Produção”, e que partilham a implicação do público no dispositivo criado e o questionamento da construção e vida social, como os sistemas de produção e a exaustão provocada pela produção maciça.

Exposições