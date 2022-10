A superioridade moral

Passamos a vida a ouvir pessoas que se consideram com princípios acima dos outros, nos mais variados temas. Eu sou incapaz disto ou de aquilo… Aquele ou aquela fizeram coisas que eu era incapaz de fazer. Na clínica confronto-me, por vezes, com doentes que a primeira coisa que me dizem é, nunca pensei ser capaz de descer tão baixo. Provam a normalidade dos seres humanos, capazes do melhor e do pior. Sem ter nada contra a prática religiosa, antes pelo contrário, os verdadeiros crentes têm alguns problemas mais resolvidos, o mais importante o da morte, sinto-me mais intolerante, quando estas teorias e dogmas não coincidem com a prática.

