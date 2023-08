Miguel Monjardino explica porque é que a guerra da Rússia contra a Ucrânia continuará

invasão russa tinha começado às quatro da manhã. As unidades blindadas e mecanizadas da Rússia que iniciaram o ataque a partir da Bielorrússia avançavam para Kyiv. A situação da Ucrânia era desesperada. Na Casa Branca, Joe Biden pediu para conversar com Volodomyr Zelensky. “Não sei quando poderei voltar a falar consigo outra vez”, afirmou o Presidente ucraniano. “Se alguma vez quiser falar comigo, estarei aqui”, respondeu Biden. Na capital norte-americana, pensava-se que Kyiv cairia nas 72 horas seguintes. Era impossível parar a invasão russa.

Numa altura em que tudo parecia perdido, Zelensky decidiu permanecer em Kyiv com a sua mulher e filhos e apelou à resistência armada contra os invasores russos. “Estamos todos aqui”, disse ele nesse dia à noite numa rua da capital ucraniana rodeado pelos principais membros das instituições políticas nacionais. Aquelas palavras, gravadas num telemóvel e difundidas rapidamente através das redes sociais, tiveram um efeito político eletrizante. Ali, Zelensky mostrou aos ucranianos que tinha coragem e estava disposto a arriscar tudo para defender a independência do seu país. Tal permitiu-lhe estabelecer uma relação emocional muito poderosa com a sociedade ucraniana num momento de perigo existencial. Cinco dias depois, num discurso ao Parlamento Europeu, Zelensky explicou que a Ucrânia lutava pela sua sobrevivência e queria ser membro de pleno direito da Europa. “Provem que estão connosco”, afirmou o Presidente ucraniano. “Provem que não nos deixarão cair. Provem que são, de facto, europeus e assim a vida triunfará sobre a morte e a luz sobre a escuridão.” O seu intérprete chorou e os eurodeputados aplaudiram-no de pé. A Ucrânia combateria pela independência recuperada em 1991 e tinha feito a sua escolha geoestratégica: ser membro das instituições euro-atlânticas. O seu futuro estava em Bruxelas e não em Moscovo. Nas ruas das cidades europeias, o amarelo e o azul passaram a ser as cores dominantes.