Carlos Alcaraz: o que faz dele o jogador de ténis mais completo de sempre

jornada profissional de Carlos Alcaraz para a glória de Wimbledon começou no Rio de Janeiro, às primeiras horas do dia 18 de fevereiro de 2020. Três semanas antes da pandemia de covid-19 ter forçado a maior parte do mundo a entrar em confinamento, o wild card espanhol esteve envolvido numa batalha árdua nos courts de terra batida na sua estreia num torneio ATP aos 16 anos.