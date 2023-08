“A inveja é uma coisa que existe desde sempre”: grande entrevista a António Chainho

Ultimamente, acontece-lhe chorar nos concertos. O público fica a olhar para o homem de 85 anos, músico prestigiado, de longa carreira. Mas é o “sacana do rapaz”, o órfão de 15 anos que não contém a emoção: “Só de pensar na felicidade que a minha mãe teria ao ver-me assim.” Durante anos, só se concedeu a essa enorme dor na solidão dos hotéis, pelos quais andou em digressão. Com a mãe, que cantava Amália, começou a tocar, antes de a perder. António Chainho, olhos rasgados, a acusar um antepassado chinês que se perdeu pelo Alentejo, completa uma carreira de 60 anos, enquanto guitarrista. Primeiro no fado, acompanhando os maiores. Depois como solista profissional. Em “O Abraço da Guitarra”, aquele que diz ser o seu derradeiro álbum, faz um tributo àqueles com quem aprendeu a tocar a guitarra portuguesa. A 24 novembro vai ser possível ouvi-lo ao vivo no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.