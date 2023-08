Armando Pereira: o lado negro de um milionário

Q

uando Armando Pereira chega a Guilhofrei, a aldeia de Vieira do Minho que o viu nascer, toda a gente sabe — a abastada casa do “rico”, como lhe chamam na terra, fica toda iluminada. “Parece um presépio vista ao longe. Só em contas de luz deve pagar uma fortuna”, conta ao Expresso um vizinho com ar vagamente trocista. Apesar de estar em prisão domiciliária desde 24 de julho, Armando Pereira continua a acender as luzes da Quinta das Casas Novas, a propriedade de 15 hectares que comprou em 2007, onde existe espaço para tudo: piscina, campo de ténis e de golfe, uma pequena vinha e até um heliporto. Uma herdade que recuperou antes de se tornar uma figura pública em Portugal, com direito a ser chamado “herói de Vieira do Minho” pelo então ministro da Economia António Pires de Lima. E que Armando Pereira usa como casa de férias: vem na Páscoa, nas Festas de Santiago, no Natal e, claro, no rali de Portugal, evento que não perde, onde chegou a correr e a que já assistiu de helicóptero. Tal como Drahi, Armando Pereira tem residência na Suíça e em várias geografias, inclusive nas Caraíbas.

No dia em que foi detido pelas autoridades, a 13 de julho, chegavam de França dois carros de sonho: um Maserati descapotável e um Bugatti. Prazeres que alguém cuja fortuna foi avaliada em €1,6 mil milhões (pela revista francesa “Challenges”) e é apaixonado por carros se pode dar ao luxo. “Foi detido à porta de casa na terra onde nasceu. Que tristeza”, confessa ao Expresso um guilhofrense que chegou a ser colega de Armando Pereira na escola primária antes de este partir para França. Uma afirmação que é espelho da comoção de uma aldeia que tem orgulho na história de sucesso de alguém que partiu literalmente com uma mão à frente e outra atrás e voltou rico, poderoso e generoso. “Tem dado muito a esta aldeia”, assegura o antigo companheiro de carteira. E enumera: renovou o campo desportivo, deu uma ambulância, um trator, um carro de bombeiros de ação rápida, e está prometido um lar de idosos — o acordo já teria sido assinado com o presidente da Junta, não fosse a detenção para interrogatório, sob a suspeita de prática de 11 crimes financeiros, corrupção e branqueamento de capital. “Tem ajudado muita gente aqui, dizem que deu €20 mil a cada um dos irmãos e até já fez empresas com um ou outro”, conta uma conhecida da mãe, que morreu há uns anos, antes de o filho se ter tornado uma estrela dos negócios em Portugal. No café há quem afirme que “foi uma armadilha que lhe foi montada” e que “tudo se há de esclarecer”. Um povo que elogia mas não deixa de se embasbacar e de correr curioso para a vistosa entrada da Quinta das Casas Novas, um portão ladeado de dois grandes leões de pedra, para ver a polícia em ação.