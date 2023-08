As melhores apps de fotografia reveladas num mundo feito de imagens

Nas redes sociais somos quase todos mais bonitos. E quem não é, possivelmente, anda a culpar os genes quando poderia pegar numa app que aplica filtros a fotos e vídeos que vêm do telemóvel. Em quase todos estes casos a inteligência artificial faz pequenas maravilhas na fisionomia, na roupa ou nos locais visitados que nem sempre estão ao alcance de cirurgiões plásticos, consultores de imagem ou guias turísticos. No final, pode haver uma discrepância entre o que mostra a realidade e o que mostram as redes sociais. Mas será que esse fator realmente interessa assim tanto?

“A foto passou a ser um meio de interação social, quando antes era algo que as pessoas faziam para consumo delas próprias”, considera João Carlos Santos, editor de fotografia do Expresso.