As armas da Google contra a pornografia de vingança

O Google tem facilidade em descobrir o que boa parte da Humanidade andou a fazer em verões passados, mas também acaba de estrear algumas ferramentas que prometem reforço do controlo dos dados pessoais ou mesmo íntimos que constam na web. A gigante da internet anunciou o lançamento de ferramentas que permitem que qualquer pessoa solicite que as imagens em que surge nua ou em situações de intimidade deixem de constar nos resultados das pesquisas. Esta iniciativa que poderá revelar-se útil para combater a denominada pornografia de vingança surge na sequência de uma outra iniciativa da Google, que já prevê, por defeito mas com possibilidade de configuração, a desfocagem de imagens de cariz sexual ou violento. Também é na sequência de um serviço que já tinha começado a dar os primeiros passos, que a Google estreou nos EUA uma nova versão melhorada de uma ferramenta que permite saber, no momento e de forma intuitiva, que dados pessoais estão na internet. Em breve esta funcionalidade haverá de ser expandida para vários mercados e idiomas (em inglês já está disponível em goo.gle/resultsaboutyou). A pensar nos mais novos, a gigante da internet tornou também mais fácil a recolha de informação para ativar diferentes proteções no motor de pesquisa. De ora em diante, basta inserir “controlo parental Google” na caixa de pesquisa para que qualquer pai descubra tudo o que pode fazer para proteger a sua família.

