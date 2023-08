O montado no areal, para comer no Alqueva

O cenário parece encenado, e faz-se pleonasmo assumido a cada verão quando surgem pequenos idílios fluviais desenhados nas margens de Alqueva. As praias da Amieira em Portel, a de Reguengos de Monsaraz e a novidade deste ano que é a Albergaria dos Fusos, em Cuba, são alguns exemplos, entre outros, de como o Alentejo tem criado recantos apelativos para fugir ao turismo massificado das praias costeiras. Quase todas têm bandeira azul, limpas e organizadas, com os apoios necessários, e dando uma ajuda a combater o calor intenso no interior do país. A recompensa são as paisagens ondulantes das colinas que vagueiam ao redor do grande lago, sempre disposto a oferecer água tépida e cristalina para refrescar os locais ou os que resistirem a ímpetos algarvios.

Das qualidades da mesa alentejana não é preciso dizer muito, pois talvez seja a cozinha regional cuja identidade está mais delineada, assente na sua base de ervas aromáticas, pão, azeite, vegetais, e frugalidade, com a proteína animal a ser só convocada em deferência à escassez. A região está hoje cheia de restaurantes com comida ‘típica’. Na bonita Praia das Azenhas d’El Rei, uma das tais que parece encenada, o belo cenário mostra-nos a raia espanhola do outro lado. Junto ao areal um restaurante elegante com uma esplanada estilo lounge, de vista ampla sobre a paisagem tranquila, propõe uma cozinha da terra com mundo. O Raya é filho da Terramay, uma herdade vizinha de 500 hectares que faz agricultura regenerativa dos solos, em modo extensivo e biológico. Produz frutas, legumes, vacas, porcos, cabras, etc.