A cultura não tem medo e a arte está na Comporta

H

á muitas formas de nos abrirem os olhos. Por meio do discurso, mas também por via da escrita, da fotografia, da pintura, da música, da dança, do artesanato... Quando estamos tão desatentos ou indiferentes, quando tudo se sobrepõe às questões mais prementes que poluem o nosso bem-estar, é de saudar e seguir de perto projetos com esta ambição. Terrafoundation (TF), a plataforma cultural recentemente cofundada por Guta Moura Guedes, diretora artística, e João José Raimundo, CEO, começou devagar, porque o terreno em que pisa é sensível, de várias maneiras, mas fez o seu caminho, com Guta à frente e, ao seu lado, participantes de várias proveniências, dos mundos da investigação à arquitetura, de braço dado com as autoridades locais, a quem as temáticas envolvidas não são alheias.