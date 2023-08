Os desafios da Inteligência Artificial da Democracia

No significativo ano de 1984, a Apple lançou um anúncio onde uma mulher atlética, perseguida por vários agentes do poder — provavelmente absoluto —, consegue penetrar numa enorme sala industrial onde uma série de humanos quase zombies assiste a uma palestra de um qualquer Grande Irmão. A atleta consegue destruir o delírio com um martelo — não há foice envolvida, e o anúncio termina com um “verá porque 1984 não será como ‘1984’”. A ideia era contrastar a homogeneidade da engenharia dos então computadores com os computadores humanizados, próximos e sensíveis da nascente Apple. No ecrã gigante, o Grande Irmão ou Grande Líder anunciava um “jardim de pura ideologia, onde cada trabalhador florirá, protegido das pestes das contradições e das verdades confusas”, como “um só povo, uma vontade”. Este anúncio tem sido amplamente usado por sociólogos e filósofos amedrontados para sugerir que, pelo contrário, a entrada da informática na nossa vida foi um desastre para a liberdade humana. Não foi. Não é. Dificilmente o será, se nos mantivermos atentos, calmos e razoáveis.

A tecnologia quase nunca é o que nós dizemos que vai ser. A sua história, pelo menos nos últimos 300 anos, está colada à história da prosperidade. E, no entanto, não parecemos capazes de um pessimismo ontológico com a tecnologia. Tivemos movimentos contra o comboio a vapor, violências contra teares mecânicos, inventivas contra os automóveis e o elogio tardio da beleza e poder dos cavalos, que não a vapor. O mundo muda em direções não esperadas. E, apesar dos soluços e dos desastres, a direção tem sido no sentido de maior prosperidade para muitos, se não todos, e mais transparente democracia. A tecnologia tem sido uma boa ajuda.