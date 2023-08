Um favo de encantos em Aljezur

Fala-se que sem as abelhas a Humanidade tinha os dias contados. Einstein vaticinava quatro anos de existência, mas com as alterações climáticas esse contrarrelógio é mais apertado. As abelhas são um dos principais polinizadores no reino dos insetos. Polinizar é o que permite às plantas reproduzirem-se, sem isso não havia agricultura e as coisas não evoluíam. Este início soa a nariz de cera, mas serve para enfatizar que sem certos restaurantes não há restauração moderna e qualificada.

O Cera, em Aljezur, está numa rua indiferenciada junto a um supermercado, perto da igreja matriz. Abriu há cerca de dois anos, e pratica uma cozinha de bistro contemporânea com produtos locais e sazonais. Está longe da vista, mas acerta no coração do que deve ser o futuro da restauração média de qualidade, agora que vai havendo mais atenção dos guias internacionais a Portugal.