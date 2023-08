Portugal está entre os países da Europa com maior percentagem de crianças em creches

Ana tentou inscrever o segundo filho em mais de 20 IPSS e creches privadas em várias zonas de Lisboa. Não conseguiu em nenhuma, as listas de espera eram enormes. Contactou inclusivamente a Segurança Social, mas a resposta foi simples e direta: “Não temos conhecimento de qualquer vaga no distrito de Lisboa.” Não conseguiu vaga para maio, obteve-a apenas para setembro, numa creche privada que aderiu à Creche Feliz, o programa do Governo para disponibilizar acesso gratuito às creches a crianças até aos três anos nascidas após 1 de setembro de 2021.

Rita começou a pré-inscrever o terceiro filho quando ainda estava grávida, no ano passado, mas não conseguiu um único lugar em Lisboa. “Preenchi dezenas de formulários, porque me diziam que os critérios para a gratuitidade iam mudando e que era necessário refazer o formulário”, recorda. “Não consegui vaga. Disseram-me para estar atenta à app Creche Feliz, mas aquilo estava sempre vazio — à exceção de uma ou duas opções fora de mão.” Resultado: esteve vários meses a trabalhar com o filho atrás.