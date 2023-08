Crónica do reino tecnológico onde se fala dos ecrãs duplicantes

Houve quem ficasse conhecido por dobrar o Cabo da Boa Esperança, mas com os telemóveis Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, a Samsung quer dar a cada consumidor a esperança de ter um telemóvel que se dobra. O Fold5 tem tudo para pôr executivos e trabalhadores em trânsito a salivar: além do ecrã exterior de 15,7 centímetros (6,2 polegadas), o dispositivo desdobra-se e alarga horizontes com um ecrã interior de 19,3 cm (7,6 polegadas). Ambos têm 120 Hertz de taxa de atualização, a auspiciosa tecnologia Dynamic Amoled 2X e a possibilidade de uso do estilete S Pen. Devido à configuração, dispõe de duas câmaras frontais (de 4 e 10 Megapíxeis ou MP). Na traseira há um trio de câmaras com sensor principal de 50 MP. Tem processador Snapdragon 8 de segunda geração, da Qualcomm. Conta com RAM de 12 Gigabytes (GB) e um máximo de 1 TeraBytes de armazenamento. A bateria dispõe de 4400 miliamperes hora (mAh). No Galaxy Z Flip5 a dobragem vale mais por reduzir dimensões. O ecrã interior tem 17 cm (6,7 polegadas), mas o exterior que dá acesso a apps e ferramentas conta com 8,6 cm (3,4 polegadas). Ambos ecrãs são Dynamic Amoled. Tem bateria de 3700 mAh, RAM de 8 GB, e armazenamento máximo de 512 GB. Tem um chip Snapdragon 8 de segunda geração e câmara traseira principal de 12 MP. Os dois telemóveis aguentam mergulhos de 30 minutos a 1,5 metros de profundidade. Galaxy Z Fold5: a partir de €1969,9. Galaxy Z Flip5: a partir de €1249,9.

