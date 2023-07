O design e os ritmos que a vida nos impõe

Talvez um dia desapareça e passemos a um tempo atmosférico sem alterações previsíveis, antecipadas e calendarizadas. Será uma pena mas a ideia de estação, associada como está às quatro estações climáticas, Primavera, Verão, Outono e Inverno, pode vir a tornar-se desconhecida para as gerações vindouras. Poderemos ter períodos infindáveis de calor excessivo, tempos sem fim de frio profundo, meses seguidos de chuva, anos de ventos ciclónicos sem parar. Não sabemos. Sabemos sim que o desequilíbrio é real, e sabemos também que, a única boa notícia, o planeta se regenera melhor que nós, humanos.

Esta é a última sexta de Julho, para a semana é Agosto. Nos países mediterrânicos, o nosso é Atlântico mas segue esta regra, tudo pára em Agosto, são as férias, fechamos. A estação do bom tempo trazia a estação do lazer. Na política, até há bem pouco tempo, começava também a silly season, algo que agora já não acontece só no Verão, infelizmente. Habituámo-nos a uma espécie de nomadismo regulado, os que podemos, pegamos em coisas leves e vamos para junto do mar, uns, outros para os rios, planícies ou montanhas, uns cá dentro, outros para fora do país. Recebemos milhares de turistas à procura do mesmo que nós, mas que também visitam as nossas cidades, que no Verão eram sabidas ficarem vazias, desertas e calmas, tão bonitas de novo. No mundo ocidental a sazonalidade destas movimentações era um dado, acompanhava as estações climáticas, as férias dos miúdos nas escolas e algumas estruturações, sociais e económicas, pré-definidas. Para acompanhar estes fluxos e ritmos desenhámos casas diferentes das casas onde vivemos todos os dias, objectos distintos dos que usamos no trabalho, no dia-a-dia citadino, casas e objectos sazonais, para períodos de uso curto. E criámos sítios, que depois ficaram aldeias, depois vilas e que agora não sabem o que são, pois dividem-se entre dois tempos, definidos pela quantidade de pessoas que têm de suportar — aos milhares no Verão, às dezenas no Inverno. E falamos em não os tornar sazonais, para serem mais sustentáveis economicamente, esquecendo-nos que se fizermos o mesmo que fizemos com outros sítios, os destruímos. Quantidade sem qualidade é sempre um problema; quantidade pela quantidade ainda mais.